Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 3 IceFX-Server 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.35 × 125 ICMarketsSC-Live27 0.47 × 115 ICMarketsSC-Live10 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.57 × 129 ICMarketsSC-Live12 0.66 × 307 ICMarketsSC-Live02 0.69 × 16 ICMarketsSC-Live26 0.72 × 470 ICMarketsSC-Live32 0.80 × 114 FXOpen-ECN Live Server 1.22 × 37 ICMarketsSC-Live16 1.27 × 275 EverestCM-Platform 1.33 × 3 ICMarketsSC-Live33 2.01 × 2581 TradeMaxGlobal-Live4 2.11 × 27 OrbexGlobal-Live 2.17 × 29 ATFXGM11-Live01 2.50 × 2 Axi-US02-Live 3.42 × 1485 RoboForex-ECN-2 3.59 × 29 EightcapLtd-Real-4 3.87 × 30 CedarLLC-Real2 4.07 × 15 ICMarketsSC-Live23 4.15 × 20 TickmillUK-Live03 4.50 × 2 ICMarketsSC-Live04 4.64 × 11 21 daha fazla...