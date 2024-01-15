- Büyüme
İşlemler:
487
Kârla kapanan işlemler:
360 (73.92%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (26.08%)
En iyi işlem:
129.75 EUR
En kötü işlem:
-41.99 EUR
Brüt kâr:
630.41 EUR (50 748 pips)
Brüt zarar:
-396.68 EUR (44 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (19.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
151.38 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
71.93%
Maks. mevduat yükü:
14.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
235 (48.25%)
Satış işlemleri:
252 (51.75%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.48 EUR
Ortalama kâr:
1.75 EUR
Ortalama zarar:
-3.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-144.34 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-144.34 EUR (6)
Aylık büyüme:
0.49%
Yıllık tahmin:
9.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
144.34 EUR (15.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.90% (144.34 EUR)
Varlığa göre:
57.74% (524.16 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|226
|AUDCAD
|150
|AUDNZD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|125
|AUDCAD
|88
|AUDNZD
|53
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|5.1K
|AUDCAD
|-3.9K
|AUDNZD
|5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +129.75 EUR
En kötü işlem: -42 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +19.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -144.34 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
IceFX-Server
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.35 × 125
|
ICMarketsSC-Live27
|0.47 × 115
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.57 × 129
|
ICMarketsSC-Live12
|0.66 × 307
|
ICMarketsSC-Live02
|0.69 × 16
|
ICMarketsSC-Live26
|0.72 × 470
|
ICMarketsSC-Live32
|0.80 × 114
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
|
ICMarketsSC-Live16
|1.27 × 275
|
EverestCM-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|2.01 × 2581
|
TradeMaxGlobal-Live4
|2.11 × 27
|
OrbexGlobal-Live
|2.17 × 29
|
ATFXGM11-Live01
|2.50 × 2
|
Axi-US02-Live
|3.42 × 1485
|
RoboForex-ECN-2
|3.59 × 29
|
EightcapLtd-Real-4
|3.87 × 30
|
CedarLLC-Real2
|4.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|4.15 × 20
|
TickmillUK-Live03
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|4.64 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
