Salvatore Amato

ICM668 L3 v EA

Salvatore Amato
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 31%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
487
Kârla kapanan işlemler:
360 (73.92%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (26.08%)
En iyi işlem:
129.75 EUR
En kötü işlem:
-41.99 EUR
Brüt kâr:
630.41 EUR (50 748 pips)
Brüt zarar:
-396.68 EUR (44 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (19.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
151.38 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
71.93%
Maks. mevduat yükü:
14.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
235 (48.25%)
Satış işlemleri:
252 (51.75%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.48 EUR
Ortalama kâr:
1.75 EUR
Ortalama zarar:
-3.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-144.34 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-144.34 EUR (6)
Aylık büyüme:
0.49%
Yıllık tahmin:
9.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
144.34 EUR (15.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.90% (144.34 EUR)
Varlığa göre:
57.74% (524.16 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 226
AUDCAD 150
AUDNZD 111
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 125
AUDCAD 88
AUDNZD 53
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 5.1K
AUDCAD -3.9K
AUDNZD 5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.75 EUR
En kötü işlem: -42 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +19.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -144.34 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
IceFX-Server
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.35 × 125
ICMarketsSC-Live27
0.47 × 115
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.57 × 129
ICMarketsSC-Live12
0.66 × 307
ICMarketsSC-Live02
0.69 × 16
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 470
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 114
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
ICMarketsSC-Live16
1.27 × 275
EverestCM-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live33
2.01 × 2581
TradeMaxGlobal-Live4
2.11 × 27
OrbexGlobal-Live
2.17 × 29
ATFXGM11-Live01
2.50 × 2
Axi-US02-Live
3.42 × 1485
RoboForex-ECN-2
3.59 × 29
EightcapLtd-Real-4
3.87 × 30
CedarLLC-Real2
4.07 × 15
ICMarketsSC-Live23
4.15 × 20
TickmillUK-Live03
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
4.64 × 11
21 daha fazla...
