Salvatore Amato

ICM668 L3 v EA

Salvatore Amato
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 31%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
487
Bénéfice trades:
360 (73.92%)
Perte trades:
127 (26.08%)
Meilleure transaction:
129.75 EUR
Pire transaction:
-41.99 EUR
Bénéfice brut:
630.41 EUR (50 748 pips)
Perte brute:
-396.68 EUR (44 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (19.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
151.38 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
71.93%
Charge de dépôt maximale:
14.79%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.62
Longs trades:
235 (48.25%)
Courts trades:
252 (51.75%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
0.48 EUR
Bénéfice moyen:
1.75 EUR
Perte moyenne:
-3.12 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-144.34 EUR)
Perte consécutive maximale:
-144.34 EUR (6)
Croissance mensuelle:
0.49%
Prévision annuelle:
9.25%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
144.34 EUR (15.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.90% (144.34 EUR)
Par fonds propres:
57.74% (524.16 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 226
AUDCAD 150
AUDNZD 111
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 125
AUDCAD 88
AUDNZD 53
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 5.1K
AUDCAD -3.9K
AUDNZD 5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +129.75 EUR
Pire transaction: -42 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +19.80 EUR
Perte consécutive maximale: -144.34 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
IceFX-Server
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.34 × 125
ICMarketsSC-Live27
0.47 × 115
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.57 × 129
ICMarketsSC-Live12
0.66 × 307
ICMarketsSC-Live02
0.69 × 16
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 470
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 114
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
ICMarketsSC-Live16
1.27 × 275
EverestCM-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live33
2.01 × 2581
TradeMaxGlobal-Live4
2.11 × 27
OrbexGlobal-Live
2.17 × 29
ATFXGM11-Live01
2.50 × 2
Axi-US02-Live
3.42 × 1485
RoboForex-ECN-2
3.59 × 29
EightcapLtd-Real-4
3.87 × 30
CedarLLC-Real2
4.07 × 15
ICMarketsSC-Live23
4.15 × 20
TickmillUK-Live03
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
4.64 × 11
21 plus...
137
Aucun avis
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.12 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.09 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.30 09:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.26 08:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.14 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.31 12:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ICM668 L3 v EA
30 USD par mois
31%
0
0
USD
982
EUR
89
100%
487
73%
72%
1.58
0.48
EUR
58%
1:500
Copier

