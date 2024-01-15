- Büyüme
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
239 (92.27%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (7.72%)
En iyi işlem:
28.04 USD
En kötü işlem:
-6.13 USD
Brüt kâr:
749.64 USD (74 718 pips)
Brüt zarar:
-28.36 USD (2 823 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (86.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.34 USD (19)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
99.64%
Maks. mevduat yükü:
11.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
16 gün
Düzelme faktörü:
50.76
Alış işlemleri:
154 (59.46%)
Satış işlemleri:
105 (40.54%)
Kâr faktörü:
26.43
Beklenen getiri:
2.78 USD
Ortalama kâr:
3.14 USD
Ortalama zarar:
-1.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.21 USD (3)
Aylık büyüme:
5.41%
Yıllık tahmin:
65.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.21 USD (2.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.03% (14.21 USD)
Varlığa göre:
79.84% (346.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|259
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|721
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|72K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.04 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +86.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Berdasarkan pengalaman trading lebih dari 12 tahun, dan mengutamakan keamanan akun dengan menjaga MM ketat, strategi yang digunakan yaitu price action, support resistance
İnceleme yok