SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jaya bersama XM 1
Abdul Rois

Jaya bersama XM 1

Abdul Rois
0 inceleme
Güvenilirlik
88 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 314%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
239 (92.27%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (7.72%)
En iyi işlem:
28.04 USD
En kötü işlem:
-6.13 USD
Brüt kâr:
749.64 USD (74 718 pips)
Brüt zarar:
-28.36 USD (2 823 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (86.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.34 USD (19)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
99.64%
Maks. mevduat yükü:
11.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
16 gün
Düzelme faktörü:
50.76
Alış işlemleri:
154 (59.46%)
Satış işlemleri:
105 (40.54%)
Kâr faktörü:
26.43
Beklenen getiri:
2.78 USD
Ortalama kâr:
3.14 USD
Ortalama zarar:
-1.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.21 USD (3)
Aylık büyüme:
5.41%
Yıllık tahmin:
65.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.21 USD (2.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.03% (14.21 USD)
Varlığa göre:
79.84% (346.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 259
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 721
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.04 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +86.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Berdasarkan pengalaman trading lebih dari 12 tahun, dan mengutamakan keamanan akun dengan menjaga MM ketat, strategi yang digunakan yaitu price action, support resistance
İnceleme yok
2025.09.25 17:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 20:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 19:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 04:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 22:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.02 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
