- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
239 (92.27%)
Loss Trade:
20 (7.72%)
Best Trade:
28.04 USD
Worst Trade:
-6.13 USD
Profitto lordo:
749.64 USD (74 718 pips)
Perdita lorda:
-28.36 USD (2 823 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (86.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.34 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
99.64%
Massimo carico di deposito:
11.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 giorni
Fattore di recupero:
50.76
Long Trade:
154 (59.46%)
Short Trade:
105 (40.54%)
Fattore di profitto:
26.43
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
3.14 USD
Perdita media:
-1.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.21 USD (3)
Crescita mensile:
5.41%
Previsione annuale:
65.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.21 USD (2.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.03% (14.21 USD)
Per equità:
79.84% (346.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|259
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|721
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|72K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.04 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +86.19 USD
Massima perdita consecutiva: -14.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Berdasarkan pengalaman trading lebih dari 12 tahun, dan mengutamakan keamanan akun dengan menjaga MM ketat, strategi yang digunakan yaitu price action, support resistance
Non ci sono recensioni