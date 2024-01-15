SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jaya bersama XM 1
Abdul Rois

Jaya bersama XM 1

Abdul Rois
0 recensioni
Affidabilità
88 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 314%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
239 (92.27%)
Loss Trade:
20 (7.72%)
Best Trade:
28.04 USD
Worst Trade:
-6.13 USD
Profitto lordo:
749.64 USD (74 718 pips)
Perdita lorda:
-28.36 USD (2 823 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (86.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.34 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
99.64%
Massimo carico di deposito:
11.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 giorni
Fattore di recupero:
50.76
Long Trade:
154 (59.46%)
Short Trade:
105 (40.54%)
Fattore di profitto:
26.43
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
3.14 USD
Perdita media:
-1.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.21 USD (3)
Crescita mensile:
5.41%
Previsione annuale:
65.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.21 USD (2.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.03% (14.21 USD)
Per equità:
79.84% (346.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 259
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 721
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.04 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +86.19 USD
Massima perdita consecutiva: -14.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Berdasarkan pengalaman trading lebih dari 12 tahun, dan mengutamakan keamanan akun dengan menjaga MM ketat, strategi yang digunakan yaitu price action, support resistance
Non ci sono recensioni
