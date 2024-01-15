SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Jaya bersama XM 1
Abdul Rois

Jaya bersama XM 1

Abdul Rois
0 avis
Fiabilité
88 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 314%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
259
Bénéfice trades:
239 (92.27%)
Perte trades:
20 (7.72%)
Meilleure transaction:
28.04 USD
Pire transaction:
-6.13 USD
Bénéfice brut:
749.64 USD (74 718 pips)
Perte brute:
-28.36 USD (2 823 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (86.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
154.34 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.76
Activité de trading:
99.64%
Charge de dépôt maximale:
11.44%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
16 jours
Facteur de récupération:
50.76
Longs trades:
154 (59.46%)
Courts trades:
105 (40.54%)
Facteur de profit:
26.43
Rendement attendu:
2.78 USD
Bénéfice moyen:
3.14 USD
Perte moyenne:
-1.42 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-14.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.21 USD (3)
Croissance mensuelle:
5.41%
Prévision annuelle:
65.62%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
14.21 USD (2.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.03% (14.21 USD)
Par fonds propres:
79.84% (346.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 259
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 721
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.04 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +86.19 USD
Perte consécutive maximale: -14.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Berdasarkan pengalaman trading lebih dari 12 tahun, dan mengutamakan keamanan akun dengan menjaga MM ketat, strategi yang digunakan yaitu price action, support resistance
Aucun avis
2025.09.25 17:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 20:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 19:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 04:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 22:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.02 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
