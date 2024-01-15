SinyallerBölümler
Phatthadon Jedsadarom

PJ 2

Phatthadon Jedsadarom
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 70%
XMGlobal-MT5 5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 459
Kârla kapanan işlemler:
3 389 (97.97%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (2.02%)
En iyi işlem:
26.40 USD
En kötü işlem:
-84.30 USD
Brüt kâr:
1 543.75 USD (130 485 pips)
Brüt zarar:
-437.22 USD (6 515 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
972 (266.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
266.17 USD (972)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
98.01%
Maks. mevduat yükü:
7.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.79
Alış işlemleri:
3 458 (99.97%)
Satış işlemleri:
1 (0.03%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
0.46 USD
Ortalama zarar:
-6.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-17.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-173.15 USD (10)
Aylık büyüme:
-3.68%
Yıllık tahmin:
-44.52%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
291.77 USD (9.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.41% (291.77 USD)
Varlığa göre:
55.19% (1 529.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 3376
VIX-AUG25 25
VIX-JUN25 21
VIX-SEP25 15
VIX-JUL25 13
Tesla 5
AmericanAirlines 3
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 1.3K
VIX-AUG25 -126
VIX-JUN25 34
VIX-SEP25 -127
VIX-JUL25 -67
Tesla 28
AmericanAirlines 27
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 109K
VIX-AUG25 -1.9K
VIX-JUN25 2K
VIX-SEP25 -1.3K
VIX-JUL25 -1.4K
Tesla 3.7K
AmericanAirlines 239
BTCUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.40 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 972
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +266.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 6
0.03 × 66
XMGlobal-MT5 4
0.75 × 573
