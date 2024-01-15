SegnaliSezioni
Phatthadon Jedsadarom

PJ 2

Phatthadon Jedsadarom
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 70%
XMGlobal-MT5 5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 459
Profit Trade:
3 389 (97.97%)
Loss Trade:
70 (2.02%)
Best Trade:
26.40 USD
Worst Trade:
-84.30 USD
Profitto lordo:
1 543.75 USD (130 485 pips)
Perdita lorda:
-437.22 USD (6 515 pips)
Vincite massime consecutive:
972 (266.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
266.17 USD (972)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
98.01%
Massimo carico di deposito:
7.33%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.79
Long Trade:
3 458 (99.97%)
Short Trade:
1 (0.03%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-6.25 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-17.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-173.15 USD (10)
Crescita mensile:
-3.67%
Previsione annuale:
-44.52%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
291.77 USD (9.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.41% (291.77 USD)
Per equità:
55.19% (1 529.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILCash 3376
VIX-AUG25 25
VIX-JUN25 21
VIX-SEP25 15
VIX-JUL25 13
Tesla 5
AmericanAirlines 3
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILCash 1.3K
VIX-AUG25 -126
VIX-JUN25 34
VIX-SEP25 -127
VIX-JUL25 -67
Tesla 28
AmericanAirlines 27
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILCash 109K
VIX-AUG25 -1.9K
VIX-JUN25 2K
VIX-SEP25 -1.3K
VIX-JUL25 -1.4K
Tesla 3.7K
AmericanAirlines 239
BTCUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.40 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 972
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +266.17 USD
Massima perdita consecutiva: -17.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 6
0.03 × 66
XMGlobal-MT5 4
0.75 × 573
Non ci sono recensioni
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 13:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 22:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 19:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 17:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
