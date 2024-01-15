- Crescita
Trade:
3 459
Profit Trade:
3 389 (97.97%)
Loss Trade:
70 (2.02%)
Best Trade:
26.40 USD
Worst Trade:
-84.30 USD
Profitto lordo:
1 543.75 USD (130 485 pips)
Perdita lorda:
-437.22 USD (6 515 pips)
Vincite massime consecutive:
972 (266.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
266.17 USD (972)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
98.01%
Massimo carico di deposito:
7.33%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.79
Long Trade:
3 458 (99.97%)
Short Trade:
1 (0.03%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-6.25 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-17.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-173.15 USD (10)
Crescita mensile:
-3.67%
Previsione annuale:
-44.52%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
291.77 USD (9.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.41% (291.77 USD)
Per equità:
55.19% (1 529.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|OILCash
|3376
|VIX-AUG25
|25
|VIX-JUN25
|21
|VIX-SEP25
|15
|VIX-JUL25
|13
|Tesla
|5
|AmericanAirlines
|3
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|OILCash
|1.3K
|VIX-AUG25
|-126
|VIX-JUN25
|34
|VIX-SEP25
|-127
|VIX-JUL25
|-67
|Tesla
|28
|AmericanAirlines
|27
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|OILCash
|109K
|VIX-AUG25
|-1.9K
|VIX-JUN25
|2K
|VIX-SEP25
|-1.3K
|VIX-JUL25
|-1.4K
|Tesla
|3.7K
|AmericanAirlines
|239
|BTCUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +26.40 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 972
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +266.17 USD
Massima perdita consecutiva: -17.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.03 × 66
|
XMGlobal-MT5 4
|0.75 × 573
Non ci sono recensioni
