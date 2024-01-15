SignauxSections
Phatthadon Jedsadarom

PJ 2

Phatthadon Jedsadarom
0 avis
Fiabilité
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 70%
XMGlobal-MT5 5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 459
Bénéfice trades:
3 389 (97.97%)
Perte trades:
70 (2.02%)
Meilleure transaction:
26.40 USD
Pire transaction:
-84.30 USD
Bénéfice brut:
1 543.75 USD (130 485 pips)
Perte brute:
-437.22 USD (6 515 pips)
Gains consécutifs maximales:
972 (266.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
266.17 USD (972)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
98.01%
Charge de dépôt maximale:
7.33%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
3.79
Longs trades:
3 458 (99.97%)
Courts trades:
1 (0.03%)
Facteur de profit:
3.53
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
0.46 USD
Perte moyenne:
-6.25 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-17.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-173.15 USD (10)
Croissance mensuelle:
-3.67%
Prévision annuelle:
-44.52%
Algo trading:
55%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
291.77 USD (9.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.41% (291.77 USD)
Par fonds propres:
55.19% (1 529.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
OILCash 3376
VIX-AUG25 25
VIX-JUN25 21
VIX-SEP25 15
VIX-JUL25 13
Tesla 5
AmericanAirlines 3
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
OILCash 1.3K
VIX-AUG25 -126
VIX-JUN25 34
VIX-SEP25 -127
VIX-JUL25 -67
Tesla 28
AmericanAirlines 27
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
OILCash 109K
VIX-AUG25 -1.9K
VIX-JUN25 2K
VIX-SEP25 -1.3K
VIX-JUL25 -1.4K
Tesla 3.7K
AmericanAirlines 239
BTCUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.40 USD
Pire transaction: -84 USD
Gains consécutifs maximales: 972
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +266.17 USD
Perte consécutive maximale: -17.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 6
0.03 × 66
XMGlobal-MT5 4
0.75 × 573
Aucun avis
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 13:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 22:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 19:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 17:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PJ 2
30 USD par mois
70%
0
0
USD
2.8K
USD
99
55%
3 459
97%
98%
3.53
0.32
USD
55%
1:200
