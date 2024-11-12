SinyallerBölümler
Expert EURUSD Sys02

Alexandros Alexandrou
1 inceleme
Güvenilirlik
90 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 374%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 181
Kârla kapanan işlemler:
897 (75.95%)
Zararla kapanan işlemler:
284 (24.05%)
En iyi işlem:
67.66 EUR
En kötü işlem:
-66.83 EUR
Brüt kâr:
3 409.82 EUR (176 403 pips)
Brüt zarar:
-2 096.68 EUR (133 769 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (46.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
133.33 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
79.99%
Maks. mevduat yükü:
14.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.50
Alış işlemleri:
474 (40.14%)
Satış işlemleri:
707 (59.86%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.11 EUR
Ortalama kâr:
3.80 EUR
Ortalama zarar:
-7.38 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-211.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-211.94 EUR (6)
Aylık büyüme:
12.82%
Yıllık tahmin:
155.55%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.79 EUR
Maksimum:
374.87 EUR (20.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.47% (374.51 EUR)
Varlığa göre:
36.32% (330.02 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1175
XAUUSD 5
XTIUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.5K
XAUUSD 14
XTIUSD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 41K
XAUUSD 1.6K
XTIUSD 3
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.66 EUR
En kötü işlem: -67 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +46.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -211.94 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.17 × 76
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 440
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 559
MonetaMarkets-Live01
0.68 × 38
Exness-Real7
1.00 × 1
EverestCM-Platform
1.00 × 1
ICTrading-Live29
1.00 × 107
RoboForex-ECN-3
1.10 × 29
OrbexGlobal-Live
1.19 × 31
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 25
TradeMaxGlobal-Live4
1.25 × 4
Exness-Real3
1.32 × 38
ICMarketsSC-Live19
1.40 × 275
ICMarketsSC-Live33
1.41 × 1048
RoboForex-Prime
1.47 × 218
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 2
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type


Ortalama derecelendirme:
Evis Hadjipetrou
747
Evis Hadjipetrou 2024.11.12 12:40 
 

I am very satisfied with this signal. It does what it says on the box. No copy trading problems. Signal owner is responsive and knowledgeable. Thumbs up.

2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 13:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 10:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 20:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 18:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.03.20 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.01.26 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.01.22 10:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.22 09:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.01.15 11:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.12 10:33
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.