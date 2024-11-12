- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 181
Kârla kapanan işlemler:
897 (75.95%)
Zararla kapanan işlemler:
284 (24.05%)
En iyi işlem:
67.66 EUR
En kötü işlem:
-66.83 EUR
Brüt kâr:
3 409.82 EUR (176 403 pips)
Brüt zarar:
-2 096.68 EUR (133 769 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (46.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
133.33 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
79.99%
Maks. mevduat yükü:
14.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.50
Alış işlemleri:
474 (40.14%)
Satış işlemleri:
707 (59.86%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.11 EUR
Ortalama kâr:
3.80 EUR
Ortalama zarar:
-7.38 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-211.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-211.94 EUR (6)
Aylık büyüme:
12.82%
Yıllık tahmin:
155.55%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.79 EUR
Maksimum:
374.87 EUR (20.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.47% (374.51 EUR)
Varlığa göre:
36.32% (330.02 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1175
|XAUUSD
|5
|XTIUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|14
|XTIUSD
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|41K
|XAUUSD
|1.6K
|XTIUSD
|3
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +67.66 EUR
En kötü işlem: -67 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +46.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -211.94 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FxView-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.17 × 76
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
ICMarketsSC-Live27
|0.61 × 440
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 559
|
MonetaMarkets-Live01
|0.68 × 38
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
EverestCM-Platform
|1.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 107
|
RoboForex-ECN-3
|1.10 × 29
|
OrbexGlobal-Live
|1.19 × 31
|
ICMarketsSC-Live25
|1.24 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.25 × 4
|
Exness-Real3
|1.32 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|1.40 × 275
|
ICMarketsSC-Live33
|1.41 × 1048
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 2
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
374%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
90
87%
1 181
75%
80%
1.62
1.11
EUR
EUR
36%
1:500
I am very satisfied with this signal. It does what it says on the box. No copy trading problems. Signal owner is responsive and knowledgeable. Thumbs up.