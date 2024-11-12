SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Expert EURUSD Sys02
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys02

Alexandros Alexandrou
1 avis
Fiabilité
90 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2024 378%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 178
Bénéfice trades:
896 (76.06%)
Perte trades:
282 (23.94%)
Meilleure transaction:
67.66 EUR
Pire transaction:
-66.83 EUR
Bénéfice brut:
3 403.45 EUR (176 236 pips)
Perte brute:
-2 082.36 EUR (133 085 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (46.96 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
133.33 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
79.99%
Charge de dépôt maximale:
14.62%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.52
Longs trades:
471 (39.98%)
Courts trades:
707 (60.02%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
1.12 EUR
Bénéfice moyen:
3.80 EUR
Perte moyenne:
-7.38 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-211.94 EUR)
Perte consécutive maximale:
-211.94 EUR (6)
Croissance mensuelle:
13.91%
Prévision annuelle:
171.20%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.79 EUR
Maximal:
374.87 EUR (20.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.47% (374.51 EUR)
Par fonds propres:
36.32% (330.02 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1172
XAUUSD 5
XTIUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.5K
XAUUSD 14
XTIUSD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 42K
XAUUSD 1.6K
XTIUSD 3
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.66 EUR
Pire transaction: -67 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +46.96 EUR
Perte consécutive maximale: -211.94 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.17 × 76
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 440
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 559
MonetaMarkets-Live01
0.68 × 38
Exness-Real7
1.00 × 1
EverestCM-Platform
1.00 × 1
ICTrading-Live29
1.00 × 107
RoboForex-ECN-3
1.10 × 29
OrbexGlobal-Live
1.19 × 31
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 25
TradeMaxGlobal-Live4
1.25 × 4
Exness-Real3
1.32 × 38
ICMarketsSC-Live19
1.40 × 275
ICMarketsSC-Live33
1.41 × 1048
RoboForex-Prime
1.47 × 218
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 2
80 plus...
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type


Note moyenne:
Evis Hadjipetrou
747
Evis Hadjipetrou 2024.11.12 12:40 
 

I am very satisfied with this signal. It does what it says on the box. No copy trading problems. Signal owner is responsive and knowledgeable. Thumbs up.

2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 13:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 10:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 20:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 18:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.03.20 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.01.26 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.01.22 10:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.22 09:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.01.15 11:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.12 10:33
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
