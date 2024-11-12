SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Expert EURUSD Sys02
Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys02

Alexandros Alexandrou
1 recensione
Affidabilità
90 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2024 374%
ICMarketsSC-Live32
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 181
Profit Trade:
897 (75.95%)
Loss Trade:
284 (24.05%)
Best Trade:
67.66 EUR
Worst Trade:
-66.83 EUR
Profitto lordo:
3 409.82 EUR (176 403 pips)
Perdita lorda:
-2 096.68 EUR (133 769 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (46.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
133.33 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
79.99%
Massimo carico di deposito:
14.62%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.50
Long Trade:
474 (40.14%)
Short Trade:
707 (59.86%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.11 EUR
Profitto medio:
3.80 EUR
Perdita media:
-7.38 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-211.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-211.94 EUR (6)
Crescita mensile:
11.95%
Previsione annuale:
145.03%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.79 EUR
Massimale:
374.87 EUR (20.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.47% (374.51 EUR)
Per equità:
36.32% (330.02 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1175
XAUUSD 5
XTIUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.5K
XAUUSD 14
XTIUSD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 41K
XAUUSD 1.6K
XTIUSD 3
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.66 EUR
Worst Trade: -67 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +46.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -211.94 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.17 × 76
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 440
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 559
MonetaMarkets-Live01
0.68 × 38
Exness-Real7
1.00 × 1
EverestCM-Platform
1.00 × 1
ICTrading-Live29
1.00 × 107
RoboForex-ECN-3
1.10 × 29
OrbexGlobal-Live
1.19 × 31
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 25
TradeMaxGlobal-Live4
1.25 × 4
Exness-Real3
1.32 × 38
ICMarketsSC-Live19
1.40 × 275
ICMarketsSC-Live33
1.41 × 1048
RoboForex-Prime
1.47 × 218
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 2
80 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type


Valutazione media:
Evis Hadjipetrou
747
Evis Hadjipetrou 2024.11.12 12:40 
 

I am very satisfied with this signal. It does what it says on the box. No copy trading problems. Signal owner is responsive and knowledgeable. Thumbs up.

2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 13:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 10:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 20:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 18:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.03.20 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.01.26 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.01.22 10:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.22 09:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.01.15 11:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.12 10:33
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Expert EURUSD Sys02
49USD al mese
374%
0
0
USD
1.1K
EUR
90
87%
1 181
75%
80%
1.62
1.11
EUR
36%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.