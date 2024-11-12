- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 181
Profit Trade:
897 (75.95%)
Loss Trade:
284 (24.05%)
Best Trade:
67.66 EUR
Worst Trade:
-66.83 EUR
Profitto lordo:
3 409.82 EUR (176 403 pips)
Perdita lorda:
-2 096.68 EUR (133 769 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (46.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
133.33 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
79.99%
Massimo carico di deposito:
14.62%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.50
Long Trade:
474 (40.14%)
Short Trade:
707 (59.86%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.11 EUR
Profitto medio:
3.80 EUR
Perdita media:
-7.38 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-211.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-211.94 EUR (6)
Crescita mensile:
11.95%
Previsione annuale:
145.03%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.79 EUR
Massimale:
374.87 EUR (20.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.47% (374.51 EUR)
Per equità:
36.32% (330.02 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1175
|XAUUSD
|5
|XTIUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|14
|XTIUSD
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|41K
|XAUUSD
|1.6K
|XTIUSD
|3
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.66 EUR
Worst Trade: -67 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +46.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -211.94 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FxView-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.17 × 76
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
ICMarketsSC-Live27
|0.61 × 440
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 559
|
MonetaMarkets-Live01
|0.68 × 38
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
EverestCM-Platform
|1.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 107
|
RoboForex-ECN-3
|1.10 × 29
|
OrbexGlobal-Live
|1.19 × 31
|
ICMarketsSC-Live25
|1.24 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.25 × 4
|
Exness-Real3
|1.32 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|1.40 × 275
|
ICMarketsSC-Live33
|1.41 × 1048
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 2
80 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
374%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
90
87%
1 181
75%
80%
1.62
1.11
EUR
EUR
36%
1:500
I am very satisfied with this signal. It does what it says on the box. No copy trading problems. Signal owner is responsive and knowledgeable. Thumbs up.