Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed

CoMulti Growth

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
0 inceleme
90 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -18%
FxPro.com-Real05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
881
Kârla kapanan işlemler:
505 (57.32%)
Zararla kapanan işlemler:
376 (42.68%)
En iyi işlem:
33.36 USD
En kötü işlem:
-36.64 USD
Brüt kâr:
1 615.01 USD (92 242 pips)
Brüt zarar:
-1 686.33 USD (98 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (32.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.94 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
23.67%
Maks. mevduat yükü:
9.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
414 (46.99%)
Satış işlemleri:
467 (53.01%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
3.20 USD
Ortalama zarar:
-4.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-54.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.21 USD (3)
Aylık büyüme:
-18.89%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.40 USD
Maksimum:
187.36 USD (36.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.60% (187.36 USD)
Varlığa göre:
7.51% (27.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 517
GBPUSD 146
EURUSD 89
NZDUSD 54
AUDUSD 32
USDCHF 27
EURGBP 14
AUDNZD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 90
GBPUSD -8
EURUSD -46
NZDUSD -35
AUDUSD -26
USDCHF -63
EURGBP 21
AUDNZD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1K
GBPUSD -2.8K
EURUSD -3K
NZDUSD 861
AUDUSD -1.8K
USDCHF -1.1K
EURGBP 764
AUDNZD -419
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.36 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +32.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 7
Tickmill-Live04
0.00 × 11
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 7
UniverseWheel-Live
0.00 × 28
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarkets-Live10
0.00 × 18
LCG-Live2
0.00 × 12
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.04 × 26
ICMarketsSC-Live19
0.06 × 36
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.06 × 33
ViproMarkets-Live
0.13 × 32
GalaFX-Live
0.15 × 34
Pepperstone-Edge03
0.17 × 47
Alpari-Pro.ECN
0.19 × 27
29 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 04:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 12:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.02 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.31 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.22 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.01 20:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.25 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
