İşlemler:
881
Kârla kapanan işlemler:
505 (57.32%)
Zararla kapanan işlemler:
376 (42.68%)
En iyi işlem:
33.36 USD
En kötü işlem:
-36.64 USD
Brüt kâr:
1 615.01 USD (92 242 pips)
Brüt zarar:
-1 686.33 USD (98 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (32.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.94 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
23.67%
Maks. mevduat yükü:
9.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
414 (46.99%)
Satış işlemleri:
467 (53.01%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
3.20 USD
Ortalama zarar:
-4.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-54.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.21 USD (3)
Aylık büyüme:
-18.89%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.40 USD
Maksimum:
187.36 USD (36.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.60% (187.36 USD)
Varlığa göre:
7.51% (27.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|517
|GBPUSD
|146
|EURUSD
|89
|NZDUSD
|54
|AUDUSD
|32
|USDCHF
|27
|EURGBP
|14
|AUDNZD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|90
|GBPUSD
|-8
|EURUSD
|-46
|NZDUSD
|-35
|AUDUSD
|-26
|USDCHF
|-63
|EURGBP
|21
|AUDNZD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1K
|GBPUSD
|-2.8K
|EURUSD
|-3K
|NZDUSD
|861
|AUDUSD
|-1.8K
|USDCHF
|-1.1K
|EURGBP
|764
|AUDNZD
|-419
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 11
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 7
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 28
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 18
|
LCG-Live2
|0.00 × 12
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live19
|0.06 × 36
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.06 × 33
|
ViproMarkets-Live
|0.13 × 32
|
GalaFX-Live
|0.15 × 34
|
Pepperstone-Edge03
|0.17 × 47
|
Alpari-Pro.ECN
|0.19 × 27
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
-18%
0
0
USD
USD
329
USD
USD
90
100%
881
57%
24%
0.95
-0.08
USD
USD
37%
1:500