SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CoMulti Growth
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed

CoMulti Growth

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
0 avis
90 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2024 -17%
FxPro.com-Real05
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
880
Bénéfice trades:
505 (57.38%)
Perte trades:
375 (42.61%)
Meilleure transaction:
33.36 USD
Pire transaction:
-36.64 USD
Bénéfice brut:
1 615.01 USD (92 242 pips)
Perte brute:
-1 682.98 USD (98 220 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (32.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.94 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
23.67%
Charge de dépôt maximale:
9.90%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.36
Longs trades:
413 (46.93%)
Courts trades:
467 (53.07%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.08 USD
Bénéfice moyen:
3.20 USD
Perte moyenne:
-4.49 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-54.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-86.21 USD (3)
Croissance mensuelle:
-21.63%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
75.40 USD
Maximal:
187.36 USD (36.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.60% (187.36 USD)
Par fonds propres:
7.51% (27.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 516
GBPUSD 146
EURUSD 89
NZDUSD 54
AUDUSD 32
USDCHF 27
EURGBP 14
AUDNZD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 94
GBPUSD -8
EURUSD -46
NZDUSD -35
AUDUSD -26
USDCHF -63
EURGBP 21
AUDNZD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.5K
GBPUSD -2.8K
EURUSD -3K
NZDUSD 861
AUDUSD -1.8K
USDCHF -1.1K
EURGBP 764
AUDNZD -419
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.36 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +32.13 USD
Perte consécutive maximale: -54.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 7
Tickmill-Live04
0.00 × 11
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 7
UniverseWheel-Live
0.00 × 28
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarkets-Live10
0.00 × 18
LCG-Live2
0.00 × 12
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.04 × 26
ICMarketsSC-Live19
0.06 × 36
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.06 × 33
ViproMarkets-Live
0.13 × 32
GalaFX-Live
0.15 × 34
Pepperstone-Edge03
0.17 × 47
Alpari-Pro.ECN
0.19 × 27
29 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 04:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 12:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.02 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.31 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.22 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.01 20:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.25 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CoMulti Growth
40 USD par mois
-17%
0
0
USD
332
USD
90
100%
880
57%
24%
0.95
-0.08
USD
37%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.