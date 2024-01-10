- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
881
Profit Trade:
505 (57.32%)
Loss Trade:
376 (42.68%)
Best Trade:
33.36 USD
Worst Trade:
-36.64 USD
Profitto lordo:
1 615.01 USD (92 242 pips)
Perdita lorda:
-1 686.33 USD (98 720 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (32.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.94 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
23.67%
Massimo carico di deposito:
9.90%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
414 (46.99%)
Short Trade:
467 (53.01%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
3.20 USD
Perdita media:
-4.48 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-54.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.21 USD (3)
Crescita mensile:
-18.89%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.40 USD
Massimale:
187.36 USD (36.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.60% (187.36 USD)
Per equità:
7.51% (27.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|517
|GBPUSD
|146
|EURUSD
|89
|NZDUSD
|54
|AUDUSD
|32
|USDCHF
|27
|EURGBP
|14
|AUDNZD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|90
|GBPUSD
|-8
|EURUSD
|-46
|NZDUSD
|-35
|AUDUSD
|-26
|USDCHF
|-63
|EURGBP
|21
|AUDNZD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1K
|GBPUSD
|-2.8K
|EURUSD
|-3K
|NZDUSD
|861
|AUDUSD
|-1.8K
|USDCHF
|-1.1K
|EURGBP
|764
|AUDNZD
|-419
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.36 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +32.13 USD
Massima perdita consecutiva: -54.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 11
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 7
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 28
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 18
|
LCG-Live2
|0.00 × 12
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live19
|0.06 × 36
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.06 × 33
|
ViproMarkets-Live
|0.13 × 32
|
GalaFX-Live
|0.15 × 34
|
Pepperstone-Edge03
|0.17 × 47
|
Alpari-Pro.ECN
|0.19 × 27
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
-18%
0
0
USD
USD
329
USD
USD
90
100%
881
57%
24%
0.95
-0.08
USD
USD
37%
1:500