Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed

CoMulti Growth

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
0 recensioni
90 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2024 -18%
FxPro.com-Real05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
881
Profit Trade:
505 (57.32%)
Loss Trade:
376 (42.68%)
Best Trade:
33.36 USD
Worst Trade:
-36.64 USD
Profitto lordo:
1 615.01 USD (92 242 pips)
Perdita lorda:
-1 686.33 USD (98 720 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (32.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.94 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
23.67%
Massimo carico di deposito:
9.90%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
414 (46.99%)
Short Trade:
467 (53.01%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
3.20 USD
Perdita media:
-4.48 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-54.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.21 USD (3)
Crescita mensile:
-18.89%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.40 USD
Massimale:
187.36 USD (36.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.60% (187.36 USD)
Per equità:
7.51% (27.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 517
GBPUSD 146
EURUSD 89
NZDUSD 54
AUDUSD 32
USDCHF 27
EURGBP 14
AUDNZD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 90
GBPUSD -8
EURUSD -46
NZDUSD -35
AUDUSD -26
USDCHF -63
EURGBP 21
AUDNZD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1K
GBPUSD -2.8K
EURUSD -3K
NZDUSD 861
AUDUSD -1.8K
USDCHF -1.1K
EURGBP 764
AUDNZD -419
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.36 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +32.13 USD
Massima perdita consecutiva: -54.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 7
Tickmill-Live04
0.00 × 11
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 7
UniverseWheel-Live
0.00 × 28
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarkets-Live10
0.00 × 18
LCG-Live2
0.00 × 12
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.04 × 26
ICMarketsSC-Live19
0.06 × 36
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.06 × 33
ViproMarkets-Live
0.13 × 32
GalaFX-Live
0.15 × 34
Pepperstone-Edge03
0.17 × 47
Alpari-Pro.ECN
0.19 × 27
Non ci sono recensioni
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 04:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 12:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.02 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.31 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.22 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.01 20:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.25 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CoMulti Growth
40USD al mese
-18%
0
0
USD
329
USD
90
100%
881
57%
24%
0.95
-0.08
USD
37%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.