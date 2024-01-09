SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jaya bersama IC
Abdul Rois

Jaya bersama IC

Abdul Rois
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 223%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
331 (89.45%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (10.54%)
En iyi işlem:
18.92 USD
En kötü işlem:
-8.81 USD
Brüt kâr:
745.47 USD (76 397 pips)
Brüt zarar:
-70.46 USD (6 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (138.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
138.58 USD (76)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
98.10%
Maks. mevduat yükü:
8.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
32.91
Alış işlemleri:
197 (53.24%)
Satış işlemleri:
173 (46.76%)
Kâr faktörü:
10.58
Beklenen getiri:
1.82 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-1.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-20.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.51 USD (4)
Aylık büyüme:
0.90%
Yıllık tahmin:
10.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.51 USD (5.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.43% (20.51 USD)
Varlığa göre:
57.75% (1 320.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 368
XAUUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 662
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 68K
XAUUSD 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.92 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 76
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +138.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.51 USD

2025.09.25 17:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 19:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 06:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 13:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.19 09:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 08:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
