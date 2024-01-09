- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
331 (89.45%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (10.54%)
En iyi işlem:
18.92 USD
En kötü işlem:
-8.81 USD
Brüt kâr:
745.47 USD (76 397 pips)
Brüt zarar:
-70.46 USD (6 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (138.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
138.58 USD (76)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
98.10%
Maks. mevduat yükü:
8.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
32.91
Alış işlemleri:
197 (53.24%)
Satış işlemleri:
173 (46.76%)
Kâr faktörü:
10.58
Beklenen getiri:
1.82 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-1.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-20.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.51 USD (4)
Aylık büyüme:
0.90%
Yıllık tahmin:
10.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.51 USD (5.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.43% (20.51 USD)
Varlığa göre:
57.75% (1 320.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|368
|XAUUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|662
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|68K
|XAUUSD
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.92 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 76
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +138.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FxView-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.17 × 76
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
ICMarketsSC-Live27
|0.61 × 440
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 559
|
MonetaMarkets-Live01
|0.68 × 38
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
EverestCM-Platform
|1.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 107
|
RoboForex-ECN-3
|1.10 × 29
|
OrbexGlobal-Live
|1.19 × 31
|
ICMarketsSC-Live25
|1.24 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.25 × 4
|
Exness-Real3
|1.32 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|1.40 × 275
|
ICMarketsSC-Live33
|1.41 × 1048
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 2
