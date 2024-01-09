Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooPrime-Live 2 0.00 × 1 Exness-Real25 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 FxView-Live 0.00 × 2 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 Exness-Real21 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live09 0.17 × 76 Tickmill-Live04 0.49 × 1073 ICMarketsSC-Live27 0.61 × 440 ICMarketsSC-Live05 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live16 0.67 × 559 MonetaMarkets-Live01 0.68 × 38 Exness-Real7 1.00 × 1 EverestCM-Platform 1.00 × 1 ICTrading-Live29 1.00 × 107 RoboForex-ECN-3 1.10 × 29 OrbexGlobal-Live 1.19 × 31 ICMarketsSC-Live25 1.24 × 25 TradeMaxGlobal-Live4 1.25 × 4 Exness-Real3 1.32 × 38 ICMarketsSC-Live19 1.40 × 275 ICMarketsSC-Live33 1.41 × 1048 RoboForex-Prime 1.47 × 218 BlackBullMarkets-Live 1.50 × 2 80 daha fazla...