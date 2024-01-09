- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
370
Profit Trade:
331 (89.45%)
Loss Trade:
39 (10.54%)
Best Trade:
18.92 USD
Worst Trade:
-8.81 USD
Profitto lordo:
745.47 USD (76 397 pips)
Perdita lorda:
-70.46 USD (6 795 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (138.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.58 USD (76)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
98.10%
Massimo carico di deposito:
8.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
32.91
Long Trade:
197 (53.24%)
Short Trade:
173 (46.76%)
Fattore di profitto:
10.58
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-1.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.51 USD (4)
Crescita mensile:
0.90%
Previsione annuale:
10.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.51 USD (5.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.43% (20.51 USD)
Per equità:
57.75% (1 320.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|368
|XAUUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|662
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|68K
|XAUUSD
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.92 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 76
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +138.58 USD
Massima perdita consecutiva: -20.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FxView-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.17 × 76
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
ICMarketsSC-Live27
|0.61 × 440
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 559
|
MonetaMarkets-Live01
|0.68 × 38
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
EverestCM-Platform
|1.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 107
|
RoboForex-ECN-3
|1.10 × 29
|
OrbexGlobal-Live
|1.19 × 31
|
ICMarketsSC-Live25
|1.24 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.25 × 4
|
Exness-Real3
|1.32 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|1.40 × 275
|
ICMarketsSC-Live33
|1.41 × 1048
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 2
