SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jaya bersama IC
Abdul Rois

Jaya bersama IC

Abdul Rois
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 223%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
370
Profit Trade:
331 (89.45%)
Loss Trade:
39 (10.54%)
Best Trade:
18.92 USD
Worst Trade:
-8.81 USD
Profitto lordo:
745.47 USD (76 397 pips)
Perdita lorda:
-70.46 USD (6 795 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (138.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.58 USD (76)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
98.10%
Massimo carico di deposito:
8.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
32.91
Long Trade:
197 (53.24%)
Short Trade:
173 (46.76%)
Fattore di profitto:
10.58
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-1.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.51 USD (4)
Crescita mensile:
0.90%
Previsione annuale:
10.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.51 USD (5.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.43% (20.51 USD)
Per equità:
57.75% (1 320.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 368
XAUUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 662
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 68K
XAUUSD 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.92 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 76
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +138.58 USD
Massima perdita consecutiva: -20.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.17 × 76
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 440
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 559
MonetaMarkets-Live01
0.68 × 38
Exness-Real7
1.00 × 1
EverestCM-Platform
1.00 × 1
ICTrading-Live29
1.00 × 107
RoboForex-ECN-3
1.10 × 29
OrbexGlobal-Live
1.19 × 31
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 25
TradeMaxGlobal-Live4
1.25 × 4
Exness-Real3
1.32 × 38
ICMarketsSC-Live19
1.40 × 275
ICMarketsSC-Live33
1.41 × 1048
RoboForex-Prime
1.47 × 218
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 2
80 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 17:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 19:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 06:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 13:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.19 09:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 08:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
