SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Jaya bersama IC
Abdul Rois

Jaya bersama IC

Abdul Rois
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 223%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
370
Bénéfice trades:
331 (89.45%)
Perte trades:
39 (10.54%)
Meilleure transaction:
18.92 USD
Pire transaction:
-8.81 USD
Bénéfice brut:
745.47 USD (76 397 pips)
Perte brute:
-70.46 USD (6 795 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (138.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
138.58 USD (76)
Ratio de Sharpe:
0.63
Activité de trading:
98.10%
Charge de dépôt maximale:
8.13%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
32.91
Longs trades:
197 (53.24%)
Courts trades:
173 (46.76%)
Facteur de profit:
10.58
Rendement attendu:
1.82 USD
Bénéfice moyen:
2.25 USD
Perte moyenne:
-1.81 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-20.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.51 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.90%
Prévision annuelle:
10.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
20.51 USD (5.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.43% (20.51 USD)
Par fonds propres:
57.75% (1 320.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 368
XAUUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 662
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 68K
XAUUSD 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.92 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 76
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +138.58 USD
Perte consécutive maximale: -20.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.17 × 76
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 440
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 559
MonetaMarkets-Live01
0.68 × 38
Exness-Real7
1.00 × 1
EverestCM-Platform
1.00 × 1
ICTrading-Live29
1.00 × 107
RoboForex-ECN-3
1.10 × 29
OrbexGlobal-Live
1.19 × 31
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 25
TradeMaxGlobal-Live4
1.25 × 4
Exness-Real3
1.32 × 38
ICMarketsSC-Live19
1.40 × 275
ICMarketsSC-Live33
1.41 × 1048
RoboForex-Prime
1.47 × 218
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 2
80 plus...
Aucun avis
2025.09.25 17:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 19:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 06:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 13:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.19 09:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 08:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
