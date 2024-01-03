- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 418
Kârla kapanan işlemler:
2 096 (86.68%)
Zararla kapanan işlemler:
322 (13.32%)
En iyi işlem:
22.00 EUR
En kötü işlem:
-16.16 EUR
Brüt kâr:
2 375.23 EUR (326 997 pips)
Brüt zarar:
-1 321.84 EUR (190 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
124 (62.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
119.32 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
96.28%
Maks. mevduat yükü:
10.78%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.80
Alış işlemleri:
1 233 (50.99%)
Satış işlemleri:
1 185 (49.01%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
0.44 EUR
Ortalama kâr:
1.13 EUR
Ortalama zarar:
-4.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-85.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-100.66 EUR (12)
Aylık büyüme:
0.50%
Yıllık tahmin:
6.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
107.50 EUR (10.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.30% (54.68 EUR)
Varlığa göre:
28.95% (445.02 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1326
|AUDCAD
|769
|AUDNZD
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|552
|AUDCAD
|534
|AUDNZD
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|73K
|AUDCAD
|51K
|AUDNZD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.00 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +62.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -85.05 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.27 × 135
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
