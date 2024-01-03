SinyallerBölümler
Vladimira Sepelakova

TwoHundredPercentAnnually

Vladimira Sepelakova
0 inceleme
Güvenilirlik
139 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 462%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 418
Kârla kapanan işlemler:
2 096 (86.68%)
Zararla kapanan işlemler:
322 (13.32%)
En iyi işlem:
22.00 EUR
En kötü işlem:
-16.16 EUR
Brüt kâr:
2 375.23 EUR (326 997 pips)
Brüt zarar:
-1 321.84 EUR (190 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
124 (62.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
119.32 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
96.28%
Maks. mevduat yükü:
10.78%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.80
Alış işlemleri:
1 233 (50.99%)
Satış işlemleri:
1 185 (49.01%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
0.44 EUR
Ortalama kâr:
1.13 EUR
Ortalama zarar:
-4.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-85.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-100.66 EUR (12)
Aylık büyüme:
0.50%
Yıllık tahmin:
6.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
107.50 EUR (10.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.30% (54.68 EUR)
Varlığa göre:
28.95% (445.02 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 1326
AUDCAD 769
AUDNZD 323
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 552
AUDCAD 534
AUDNZD 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 73K
AUDCAD 51K
AUDNZD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.00 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +62.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -85.05 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.65 × 43
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
Coinexx-Demo
2.50 × 2
FXCL-Main2
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.27 × 135
Tickmill-Live08
3.50 × 2
OrbexGlobal-Live
4.04 × 27
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 75
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Demo
5.49 × 45
Darwinex-Live
5.76 × 781
Axi-US06-Live
6.67 × 3
13 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.30 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 01:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 05:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.06 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.13 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.12 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.28 18:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.28 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.12 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.10 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
