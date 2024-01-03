SegnaliSezioni
Vladimira Sepelakova

TwoHundredPercentAnnually

Vladimira Sepelakova
0 recensioni
Affidabilità
139 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 462%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 418
Profit Trade:
2 096 (86.68%)
Loss Trade:
322 (13.32%)
Best Trade:
22.00 EUR
Worst Trade:
-16.16 EUR
Profitto lordo:
2 375.23 EUR (326 997 pips)
Perdita lorda:
-1 321.84 EUR (190 906 pips)
Vincite massime consecutive:
124 (62.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
119.32 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
96.28%
Massimo carico di deposito:
10.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.80
Long Trade:
1 233 (50.99%)
Short Trade:
1 185 (49.01%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
0.44 EUR
Profitto medio:
1.13 EUR
Perdita media:
-4.11 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-85.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-100.66 EUR (12)
Crescita mensile:
0.50%
Previsione annuale:
6.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
107.50 EUR (10.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.30% (54.68 EUR)
Per equità:
28.95% (445.02 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 1326
AUDCAD 769
AUDNZD 323
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 552
AUDCAD 534
AUDNZD 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 73K
AUDCAD 51K
AUDNZD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.00 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +62.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -85.05 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.65 × 43
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
Coinexx-Demo
2.50 × 2
FXCL-Main2
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.27 × 135
Tickmill-Live08
3.50 × 2
OrbexGlobal-Live
4.04 × 27
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 75
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Demo
5.49 × 45
Darwinex-Live
5.76 × 781
Axi-US06-Live
6.67 × 3
13 più
Non ci sono recensioni
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.30 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 01:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 05:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.06 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.13 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.12 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.28 18:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.28 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.12 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.10 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.