- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 418
Profit Trade:
2 096 (86.68%)
Loss Trade:
322 (13.32%)
Best Trade:
22.00 EUR
Worst Trade:
-16.16 EUR
Profitto lordo:
2 375.23 EUR (326 997 pips)
Perdita lorda:
-1 321.84 EUR (190 906 pips)
Vincite massime consecutive:
124 (62.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
119.32 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
96.28%
Massimo carico di deposito:
10.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.80
Long Trade:
1 233 (50.99%)
Short Trade:
1 185 (49.01%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
0.44 EUR
Profitto medio:
1.13 EUR
Perdita media:
-4.11 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-85.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-100.66 EUR (12)
Crescita mensile:
0.50%
Previsione annuale:
6.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
107.50 EUR (10.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.30% (54.68 EUR)
Per equità:
28.95% (445.02 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1326
|AUDCAD
|769
|AUDNZD
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|552
|AUDCAD
|534
|AUDNZD
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|73K
|AUDCAD
|51K
|AUDNZD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.00 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +62.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -85.05 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.27 × 135
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
