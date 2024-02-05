- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
351
Kârla kapanan işlemler:
284 (80.91%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (19.09%)
En iyi işlem:
1 369.21 EUR
En kötü işlem:
-1 627.39 EUR
Brüt kâr:
33 398.72 EUR (189 799 pips)
Brüt zarar:
-7 910.51 EUR (52 004 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (1 278.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 649.31 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
98.70%
Maks. mevduat yükü:
6.40%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
20 gün
Düzelme faktörü:
8.07
Alış işlemleri:
206 (58.69%)
Satış işlemleri:
145 (41.31%)
Kâr faktörü:
4.22
Beklenen getiri:
72.62 EUR
Ortalama kâr:
117.60 EUR
Ortalama zarar:
-118.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 328.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 158.29 EUR (2)
Aylık büyüme:
1.16%
Yıllık tahmin:
15.65%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
3 158.29 EUR (6.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.84% (3 158.29 EUR)
Varlığa göre:
67.80% (38 038.36 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|68
|USDCAD
|59
|AUDCHF
|40
|EURGBP
|23
|NZDUSD
|22
|CHFJPY
|19
|USDJPY
|15
|USDSGD
|15
|GBPAUD
|12
|AUDUSD
|12
|AUDNZD
|10
|EURNZD
|10
|EURCHF
|9
|USDCHF
|7
|XAUUSD
|7
|CADJPY
|7
|AUDCAD
|5
|GBPCHF
|3
|CADCHF
|2
|EURCAD
|2
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|1
|EURUSD
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.9K
|USDCAD
|4.1K
|AUDCHF
|3.5K
|EURGBP
|794
|NZDUSD
|2.2K
|CHFJPY
|1.4K
|USDJPY
|3.8K
|USDSGD
|2K
|GBPAUD
|852
|AUDUSD
|441
|AUDNZD
|527
|EURNZD
|697
|EURCHF
|1.2K
|USDCHF
|1.1K
|XAUUSD
|889
|CADJPY
|2.6K
|AUDCAD
|132
|GBPCHF
|347
|CADCHF
|204
|EURCAD
|104
|EURAUD
|222
|GBPCAD
|118
|EURUSD
|11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|11K
|USDCAD
|36K
|AUDCHF
|9.3K
|EURGBP
|2.9K
|NZDUSD
|11K
|CHFJPY
|10K
|USDJPY
|16K
|USDSGD
|7.2K
|GBPAUD
|9.5K
|AUDUSD
|2.6K
|AUDNZD
|2.8K
|EURNZD
|3.9K
|EURCHF
|3.4K
|USDCHF
|3K
|XAUUSD
|1.8K
|CADJPY
|12K
|AUDCAD
|737
|GBPCHF
|994
|CADCHF
|738
|EURCAD
|572
|EURAUD
|1.3K
|GBPCAD
|507
|EURUSD
|39
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 369.21 EUR
En kötü işlem: -1 627 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 278.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 328.33 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
Exness-Real25
|0.00 × 1
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
Exness-Real21
|0.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
|0.29 × 2926
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
ICTrading-Live29
|0.56 × 261
ICMarketsSC-Live26
|0.58 × 529
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 172
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
FusionMarkets-Demo
|0.69 × 159
ICMarketsSC-Live25
|0.78 × 237
ICMarketsSC-Live27
|0.86 × 706
Exness-Real7
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|1.08 × 447
Exness-Real3
|1.08 × 60
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 121
RoboForex-ECN-3
|1.21 × 39
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6535
RoboForex-ECN-2
|1.68 × 19
ICMarketsSC-Live33
|1.75 × 3098
Exness-Real17
|1.79 × 231
It requires long patience and many many days of drawdown, paying swaps , and renting the signal. I do not know what the goal of the new strategy is ? by opening a buy and sell transaction in the same position. Is this what will protect the account in the future from another black swan?