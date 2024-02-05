SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Blackwave Pacific Hedged
Gary Comey

Blackwave Pacific Hedged

Gary Comey
1 inceleme
Güvenilirlik
91 hafta
0 / 0 USD
Ayda 149 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 64%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
351
Kârla kapanan işlemler:
284 (80.91%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (19.09%)
En iyi işlem:
1 369.21 EUR
En kötü işlem:
-1 627.39 EUR
Brüt kâr:
33 398.72 EUR (189 799 pips)
Brüt zarar:
-7 910.51 EUR (52 004 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (1 278.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 649.31 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
98.70%
Maks. mevduat yükü:
6.40%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
20 gün
Düzelme faktörü:
8.07
Alış işlemleri:
206 (58.69%)
Satış işlemleri:
145 (41.31%)
Kâr faktörü:
4.22
Beklenen getiri:
72.62 EUR
Ortalama kâr:
117.60 EUR
Ortalama zarar:
-118.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 328.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 158.29 EUR (2)
Aylık büyüme:
1.16%
Yıllık tahmin:
15.65%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
3 158.29 EUR (6.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.84% (3 158.29 EUR)
Varlığa göre:
67.80% (38 038.36 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 68
USDCAD 59
AUDCHF 40
EURGBP 23
NZDUSD 22
CHFJPY 19
USDJPY 15
USDSGD 15
GBPAUD 12
AUDUSD 12
AUDNZD 10
EURNZD 10
EURCHF 9
USDCHF 7
XAUUSD 7
CADJPY 7
AUDCAD 5
GBPCHF 3
CADCHF 2
EURCAD 2
EURAUD 2
GBPCAD 1
EURUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.9K
USDCAD 4.1K
AUDCHF 3.5K
EURGBP 794
NZDUSD 2.2K
CHFJPY 1.4K
USDJPY 3.8K
USDSGD 2K
GBPAUD 852
AUDUSD 441
AUDNZD 527
EURNZD 697
EURCHF 1.2K
USDCHF 1.1K
XAUUSD 889
CADJPY 2.6K
AUDCAD 132
GBPCHF 347
CADCHF 204
EURCAD 104
EURAUD 222
GBPCAD 118
EURUSD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 11K
USDCAD 36K
AUDCHF 9.3K
EURGBP 2.9K
NZDUSD 11K
CHFJPY 10K
USDJPY 16K
USDSGD 7.2K
GBPAUD 9.5K
AUDUSD 2.6K
AUDNZD 2.8K
EURNZD 3.9K
EURCHF 3.4K
USDCHF 3K
XAUUSD 1.8K
CADJPY 12K
AUDCAD 737
GBPCHF 994
CADCHF 738
EURCAD 572
EURAUD 1.3K
GBPCAD 507
EURUSD 39
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 369.21 EUR
En kötü işlem: -1 627 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 278.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 328.33 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.29 × 2926
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICTrading-Live29
0.56 × 261
ICMarketsSC-Live26
0.58 × 529
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 172
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
FusionMarkets-Demo
0.69 × 159
ICMarketsSC-Live25
0.78 × 237
ICMarketsSC-Live27
0.86 × 706
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.08 × 447
Exness-Real3
1.08 × 60
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 121
RoboForex-ECN-3
1.21 × 39
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6535
RoboForex-ECN-2
1.68 × 19
ICMarketsSC-Live33
1.75 × 3098
Exness-Real17
1.79 × 231
Ortalama derecelendirme:
Amgad Ahmed Ali Megahed
2854
Amgad Ahmed Ali Megahed 2024.02.05 20:10  (2024.02.05 20:11 değiştirildi) 
 

It requires long patience and many many days of drawdown, paying swaps , and renting the signal. I do not know what the goal of the new strategy is ? by opening a buy and sell transaction in the same position. Is this what will protect the account in the future from another black swan?

2025.07.28 11:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 23:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 19:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 10:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.16 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 16:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 02:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 23:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 06:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Blackwave Pacific Hedged
Ayda 149 USD
64%
0
0
USD
59K
EUR
91
25%
351
80%
99%
4.22
72.62
EUR
68%
1:500
Kopyala

