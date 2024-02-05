- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
351
Bénéfice trades:
284 (80.91%)
Perte trades:
67 (19.09%)
Meilleure transaction:
1 369.21 EUR
Pire transaction:
-1 627.39 EUR
Bénéfice brut:
33 398.72 EUR (189 799 pips)
Perte brute:
-7 910.51 EUR (52 004 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (1 278.25 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3 649.31 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
98.70%
Charge de dépôt maximale:
6.40%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
20 jours
Facteur de récupération:
8.07
Longs trades:
206 (58.69%)
Courts trades:
145 (41.31%)
Facteur de profit:
4.22
Rendement attendu:
72.62 EUR
Bénéfice moyen:
117.60 EUR
Perte moyenne:
-118.07 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 328.33 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 158.29 EUR (2)
Croissance mensuelle:
1.26%
Prévision annuelle:
15.65%
Algo trading:
25%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
3 158.29 EUR (6.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.84% (3 158.29 EUR)
Par fonds propres:
67.80% (38 038.36 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|68
|USDCAD
|59
|AUDCHF
|40
|EURGBP
|23
|NZDUSD
|22
|CHFJPY
|19
|USDJPY
|15
|USDSGD
|15
|GBPAUD
|12
|AUDUSD
|12
|AUDNZD
|10
|EURNZD
|10
|EURCHF
|9
|USDCHF
|7
|XAUUSD
|7
|CADJPY
|7
|AUDCAD
|5
|GBPCHF
|3
|CADCHF
|2
|EURCAD
|2
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|1.9K
|USDCAD
|4.1K
|AUDCHF
|3.5K
|EURGBP
|794
|NZDUSD
|2.2K
|CHFJPY
|1.4K
|USDJPY
|3.8K
|USDSGD
|2K
|GBPAUD
|852
|AUDUSD
|441
|AUDNZD
|527
|EURNZD
|697
|EURCHF
|1.2K
|USDCHF
|1.1K
|XAUUSD
|889
|CADJPY
|2.6K
|AUDCAD
|132
|GBPCHF
|347
|CADCHF
|204
|EURCAD
|104
|EURAUD
|222
|GBPCAD
|118
|EURUSD
|11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|11K
|USDCAD
|36K
|AUDCHF
|9.3K
|EURGBP
|2.9K
|NZDUSD
|11K
|CHFJPY
|10K
|USDJPY
|16K
|USDSGD
|7.2K
|GBPAUD
|9.5K
|AUDUSD
|2.6K
|AUDNZD
|2.8K
|EURNZD
|3.9K
|EURCHF
|3.4K
|USDCHF
|3K
|XAUUSD
|1.8K
|CADJPY
|12K
|AUDCAD
|737
|GBPCHF
|994
|CADCHF
|738
|EURCAD
|572
|EURAUD
|1.3K
|GBPCAD
|507
|EURUSD
|39
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 369.21 EUR
Pire transaction: -1 627 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 278.25 EUR
Perte consécutive maximale: -1 328.33 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.29 × 2926
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
ICTrading-Live29
|0.56 × 261
|
ICMarketsSC-Live26
|0.58 × 529
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 172
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 159
|
ICMarketsSC-Live25
|0.78 × 237
|
ICMarketsSC-Live27
|0.86 × 706
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.08 × 447
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 121
|
RoboForex-ECN-3
|1.21 × 39
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6535
|
RoboForex-ECN-2
|1.68 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|1.75 × 3098
|
Exness-Real17
|1.79 × 231
It requires long patience and many many days of drawdown, paying swaps , and renting the signal. I do not know what the goal of the new strategy is ? by opening a buy and sell transaction in the same position. Is this what will protect the account in the future from another black swan?