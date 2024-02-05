SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Blackwave Pacific Hedged
Gary Comey

Blackwave Pacific Hedged

Gary Comey
1 avis
Fiabilité
91 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 149 USD par mois
croissance depuis 2023 64%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
351
Bénéfice trades:
284 (80.91%)
Perte trades:
67 (19.09%)
Meilleure transaction:
1 369.21 EUR
Pire transaction:
-1 627.39 EUR
Bénéfice brut:
33 398.72 EUR (189 799 pips)
Perte brute:
-7 910.51 EUR (52 004 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (1 278.25 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3 649.31 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
98.70%
Charge de dépôt maximale:
6.40%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
20 jours
Facteur de récupération:
8.07
Longs trades:
206 (58.69%)
Courts trades:
145 (41.31%)
Facteur de profit:
4.22
Rendement attendu:
72.62 EUR
Bénéfice moyen:
117.60 EUR
Perte moyenne:
-118.07 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 328.33 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 158.29 EUR (2)
Croissance mensuelle:
1.26%
Prévision annuelle:
15.65%
Algo trading:
25%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
3 158.29 EUR (6.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.84% (3 158.29 EUR)
Par fonds propres:
67.80% (38 038.36 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 68
USDCAD 59
AUDCHF 40
EURGBP 23
NZDUSD 22
CHFJPY 19
USDJPY 15
USDSGD 15
GBPAUD 12
AUDUSD 12
AUDNZD 10
EURNZD 10
EURCHF 9
USDCHF 7
XAUUSD 7
CADJPY 7
AUDCAD 5
GBPCHF 3
CADCHF 2
EURCAD 2
EURAUD 2
GBPCAD 1
EURUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.9K
USDCAD 4.1K
AUDCHF 3.5K
EURGBP 794
NZDUSD 2.2K
CHFJPY 1.4K
USDJPY 3.8K
USDSGD 2K
GBPAUD 852
AUDUSD 441
AUDNZD 527
EURNZD 697
EURCHF 1.2K
USDCHF 1.1K
XAUUSD 889
CADJPY 2.6K
AUDCAD 132
GBPCHF 347
CADCHF 204
EURCAD 104
EURAUD 222
GBPCAD 118
EURUSD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 11K
USDCAD 36K
AUDCHF 9.3K
EURGBP 2.9K
NZDUSD 11K
CHFJPY 10K
USDJPY 16K
USDSGD 7.2K
GBPAUD 9.5K
AUDUSD 2.6K
AUDNZD 2.8K
EURNZD 3.9K
EURCHF 3.4K
USDCHF 3K
XAUUSD 1.8K
CADJPY 12K
AUDCAD 737
GBPCHF 994
CADCHF 738
EURCAD 572
EURAUD 1.3K
GBPCAD 507
EURUSD 39
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 369.21 EUR
Pire transaction: -1 627 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 278.25 EUR
Perte consécutive maximale: -1 328.33 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.29 × 2926
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICTrading-Live29
0.56 × 261
ICMarketsSC-Live26
0.58 × 529
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 172
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
FusionMarkets-Demo
0.67 × 159
ICMarketsSC-Live25
0.78 × 237
ICMarketsSC-Live27
0.86 × 706
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.08 × 447
Exness-Real3
1.08 × 60
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 121
RoboForex-ECN-3
1.21 × 39
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6535
RoboForex-ECN-2
1.68 × 19
ICMarketsSC-Live33
1.75 × 3098
Exness-Real17
1.79 × 231
112 plus...
Note moyenne:
Amgad Ahmed Ali Megahed
2854
Amgad Ahmed Ali Megahed 2024.02.05 20:10  (modifié 2024.02.05 20:11) 
 

It requires long patience and many many days of drawdown, paying swaps , and renting the signal. I do not know what the goal of the new strategy is ? by opening a buy and sell transaction in the same position. Is this what will protect the account in the future from another black swan?

2025.07.28 11:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 23:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 19:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 10:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.16 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 16:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 02:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 23:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 06:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Blackwave Pacific Hedged
149 USD par mois
64%
0
0
USD
59K
EUR
91
25%
351
80%
99%
4.22
72.62
EUR
68%
1:500
Copier

