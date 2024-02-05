SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Blackwave Pacific Hedged
Gary Comey

Blackwave Pacific Hedged

Gary Comey
1 recensione
Affidabilità
91 settimane
0 / 0 USD
Copia per 149 USD al mese
crescita dal 2023 64%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
351
Profit Trade:
284 (80.91%)
Loss Trade:
67 (19.09%)
Best Trade:
1 369.21 EUR
Worst Trade:
-1 627.39 EUR
Profitto lordo:
33 398.72 EUR (189 799 pips)
Perdita lorda:
-7 910.51 EUR (52 004 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (1 278.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 649.31 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
98.70%
Massimo carico di deposito:
6.40%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
20 giorni
Fattore di recupero:
8.07
Long Trade:
206 (58.69%)
Short Trade:
145 (41.31%)
Fattore di profitto:
4.22
Profitto previsto:
72.62 EUR
Profitto medio:
117.60 EUR
Perdita media:
-118.07 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-1 328.33 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 158.29 EUR (2)
Crescita mensile:
1.16%
Previsione annuale:
15.65%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
3 158.29 EUR (6.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.84% (3 158.29 EUR)
Per equità:
67.80% (38 038.36 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 68
USDCAD 59
AUDCHF 40
EURGBP 23
NZDUSD 22
CHFJPY 19
USDJPY 15
USDSGD 15
GBPAUD 12
AUDUSD 12
AUDNZD 10
EURNZD 10
EURCHF 9
USDCHF 7
XAUUSD 7
CADJPY 7
AUDCAD 5
GBPCHF 3
CADCHF 2
EURCAD 2
EURAUD 2
GBPCAD 1
EURUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.9K
USDCAD 4.1K
AUDCHF 3.5K
EURGBP 794
NZDUSD 2.2K
CHFJPY 1.4K
USDJPY 3.8K
USDSGD 2K
GBPAUD 852
AUDUSD 441
AUDNZD 527
EURNZD 697
EURCHF 1.2K
USDCHF 1.1K
XAUUSD 889
CADJPY 2.6K
AUDCAD 132
GBPCHF 347
CADCHF 204
EURCAD 104
EURAUD 222
GBPCAD 118
EURUSD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 11K
USDCAD 36K
AUDCHF 9.3K
EURGBP 2.9K
NZDUSD 11K
CHFJPY 10K
USDJPY 16K
USDSGD 7.2K
GBPAUD 9.5K
AUDUSD 2.6K
AUDNZD 2.8K
EURNZD 3.9K
EURCHF 3.4K
USDCHF 3K
XAUUSD 1.8K
CADJPY 12K
AUDCAD 737
GBPCHF 994
CADCHF 738
EURCAD 572
EURAUD 1.3K
GBPCAD 507
EURUSD 39
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 369.21 EUR
Worst Trade: -1 627 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 278.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 328.33 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.29 × 2926
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICTrading-Live29
0.56 × 261
ICMarketsSC-Live26
0.58 × 529
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 172
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
FusionMarkets-Demo
0.69 × 159
ICMarketsSC-Live25
0.78 × 237
ICMarketsSC-Live27
0.86 × 706
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.08 × 447
Exness-Real3
1.08 × 60
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 121
RoboForex-ECN-3
1.21 × 39
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6535
RoboForex-ECN-2
1.68 × 19
ICMarketsSC-Live33
1.75 × 3098
Exness-Real17
1.79 × 231
112 più
Il prezzo è ovviamente troppo alto. Suggerisci di iscriverti al conto gestito per un minimo di € 5000 sul sito web QUI.
Valutazione media:
Amgad Ahmed Ali Megahed
2854
Amgad Ahmed Ali Megahed 2024.02.05 20:10  (modificato 2024.02.05 20:11) 
 

It requires long patience and many many days of drawdown, paying swaps , and renting the signal. I do not know what the goal of the new strategy is ? by opening a buy and sell transaction in the same position. Is this what will protect the account in the future from another black swan?

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Blackwave Pacific Hedged
149USD al mese
64%
0
0
USD
59K
EUR
91
25%
351
80%
99%
4.22
72.62
EUR
68%
1:500
Copia

