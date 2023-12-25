Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09 0.00 × 1 TitanFX-01 0.00 × 3 TitanFX-05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 3 Tickmill-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live11 0.01 × 167 Pepperstone-Edge11 0.11 × 84 ICMarketsSC-Live07 0.20 × 20 ICMarketsSC-Live26 0.23 × 166 ICMarkets-Live23 0.23 × 56 ICMarketsSC-Live24 0.24 × 38 ICMarketsSC-Live18 0.25 × 201 ICMarketsSC-Live06 0.26 × 437 ICMarketsSC-Live09 0.27 × 483 ICMarketsSC-Live03 0.33 × 9 TickmillUK-Live03 0.43 × 433 Pepperstone-Demo02 0.46 × 59 ICMarketsSC-Live16 0.50 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.50 × 24 Coinexx-Demo 0.56 × 171 ICMarkets-Live19 0.57 × 200 ICMarkets-Live18 0.58 × 785 52 daha fazla...