İşlemler:
817
Kârla kapanan işlemler:
459 (56.18%)
Zararla kapanan işlemler:
358 (43.82%)
En iyi işlem:
219.43 EUR
En kötü işlem:
-294.22 EUR
Brüt kâr:
4 514.79 EUR (263 780 pips)
Brüt zarar:
-4 852.08 EUR (319 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (35.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
412.52 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
78.90%
Maks. mevduat yükü:
38.44%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
405 (49.57%)
Satış işlemleri:
412 (50.43%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.41 EUR
Ortalama kâr:
9.84 EUR
Ortalama zarar:
-13.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-45.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-498.17 EUR (3)
Aylık büyüme:
-4.15%
Yıllık tahmin:
-50.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
521.09 EUR
Maksimum:
833.56 EUR (102.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.67% (833.56 EUR)
Varlığa göre:
23.08% (370.45 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|649
|US500
|142
|USDJPY
|14
|EURCHF
|5
|XAUEUR
|5
|DE40
|2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|273
|US500
|-678
|USDJPY
|38
|EURCHF
|-7
|XAUEUR
|-24
|DE40
|13
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|9K
|US500
|-65K
|USDJPY
|2.4K
|EURCHF
|-596
|XAUEUR
|-1.9K
|DE40
|1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +219.43 EUR
En kötü işlem: -294 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +35.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -45.67 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
TitanFX-01
|0.00 × 3
TitanFX-05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
|0.01 × 167
Pepperstone-Edge11
|0.11 × 84
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 20
ICMarketsSC-Live26
|0.23 × 166
ICMarkets-Live23
|0.23 × 56
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 38
ICMarketsSC-Live18
|0.25 × 201
ICMarketsSC-Live06
|0.26 × 437
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 483
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 9
TickmillUK-Live03
|0.43 × 433
Pepperstone-Demo02
|0.46 × 59
ICMarketsSC-Live16
|0.50 × 4
ICMarketsSC-Live27
|0.50 × 24
Coinexx-Demo
|0.56 × 171
ICMarkets-Live19
|0.57 × 200
ICMarkets-Live18
|0.58 × 785
Hello Traders,
my EURUSD trades are based on over 10 years in technical and fundamental analysis. I am strictly limiting losses (50 - 100 Pips) and try to catch larger moves with 1-3 positions and traling stop loss limits.
