Sinyaller / MetaTrader 4 / EURUSD Senior Trading
Christian Andreas Pfeifer

EURUSD Senior Trading

Christian Andreas Pfeifer
0 inceleme
187 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -14%
ICMarketsSC-Live10
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
817
Kârla kapanan işlemler:
459 (56.18%)
Zararla kapanan işlemler:
358 (43.82%)
En iyi işlem:
219.43 EUR
En kötü işlem:
-294.22 EUR
Brüt kâr:
4 514.79 EUR (263 780 pips)
Brüt zarar:
-4 852.08 EUR (319 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (35.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
412.52 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
78.90%
Maks. mevduat yükü:
38.44%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
405 (49.57%)
Satış işlemleri:
412 (50.43%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.41 EUR
Ortalama kâr:
9.84 EUR
Ortalama zarar:
-13.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-45.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-498.17 EUR (3)
Aylık büyüme:
-4.15%
Yıllık tahmin:
-50.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
521.09 EUR
Maksimum:
833.56 EUR (102.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.67% (833.56 EUR)
Varlığa göre:
23.08% (370.45 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 649
US500 142
USDJPY 14
EURCHF 5
XAUEUR 5
DE40 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 273
US500 -678
USDJPY 38
EURCHF -7
XAUEUR -24
DE40 13
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 9K
US500 -65K
USDJPY 2.4K
EURCHF -596
XAUEUR -1.9K
DE40 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +219.43 EUR
En kötü işlem: -294 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +35.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -45.67 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.01 × 167
Pepperstone-Edge11
0.11 × 84
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.23 × 166
ICMarkets-Live23
0.23 × 56
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 38
ICMarketsSC-Live18
0.25 × 201
ICMarketsSC-Live06
0.26 × 437
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 483
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 9
TickmillUK-Live03
0.43 × 433
Pepperstone-Demo02
0.46 × 59
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.50 × 24
Coinexx-Demo
0.56 × 171
ICMarkets-Live19
0.57 × 200
ICMarkets-Live18
0.58 × 785
52 daha fazla...
Hello Traders,


my EURUSD trades are based on over 10 years in technical and fundamental analysis. I am strictly limiting losses (50 - 100 Pips) and try to catch larger moves with 1-3 positions and traling stop loss limits. 

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURUSD Senior Trading
Ayda 50 USD
-14%
0
0
USD
1.7K
EUR
187
0%
817
56%
79%
0.93
-0.41
EUR
49%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.