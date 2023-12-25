SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EURUSD Senior Trading
Christian Andreas Pfeifer

EURUSD Senior Trading

Christian Andreas Pfeifer
0 avis
187 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2022 -14%
ICMarketsSC-Live10
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
817
Bénéfice trades:
459 (56.18%)
Perte trades:
358 (43.82%)
Meilleure transaction:
219.43 EUR
Pire transaction:
-294.22 EUR
Bénéfice brut:
4 514.79 EUR (263 780 pips)
Perte brute:
-4 852.08 EUR (319 188 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (35.25 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
412.52 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
78.90%
Charge de dépôt maximale:
38.44%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
405 (49.57%)
Courts trades:
412 (50.43%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.41 EUR
Bénéfice moyen:
9.84 EUR
Perte moyenne:
-13.55 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-45.67 EUR)
Perte consécutive maximale:
-498.17 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-4.88%
Prévision annuelle:
-59.20%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
521.09 EUR
Maximal:
833.56 EUR (102.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.67% (833.56 EUR)
Par fonds propres:
23.08% (370.45 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 649
US500 142
USDJPY 14
EURCHF 5
XAUEUR 5
DE40 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 273
US500 -678
USDJPY 38
EURCHF -7
XAUEUR -24
DE40 13
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 9K
US500 -65K
USDJPY 2.4K
EURCHF -596
XAUEUR -1.9K
DE40 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +219.43 EUR
Pire transaction: -294 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +35.25 EUR
Perte consécutive maximale: -45.67 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.01 × 167
Pepperstone-Edge11
0.11 × 84
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.23 × 166
ICMarkets-Live23
0.23 × 56
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 38
ICMarketsSC-Live18
0.25 × 201
ICMarketsSC-Live06
0.26 × 437
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 483
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 9
TickmillUK-Live03
0.43 × 433
Pepperstone-Demo02
0.46 × 59
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.50 × 24
Coinexx-Demo
0.56 × 171
ICMarkets-Live19
0.57 × 200
ICMarkets-Live18
0.58 × 785
52 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Hello Traders,


my EURUSD trades are based on over 10 years in technical and fundamental analysis. I am strictly limiting losses (50 - 100 Pips) and try to catch larger moves with 1-3 positions and traling stop loss limits. 

Aucun avis
2025.04.11 00:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1137 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1130 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 22:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.10 20:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.18 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.31 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.21 09:16
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.10.16 20:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.16 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 10:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.04 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.30 13:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.18 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.17 15:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.05 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EURUSD Senior Trading
50 USD par mois
-14%
0
0
USD
1.7K
EUR
187
0%
817
56%
79%
0.93
-0.41
EUR
49%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.