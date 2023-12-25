SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EURUSD Senior Trading
Christian Andreas Pfeifer

EURUSD Senior Trading

Christian Andreas Pfeifer
0 recensioni
187 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2022 -14%
ICMarketsSC-Live10
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
817
Profit Trade:
459 (56.18%)
Loss Trade:
358 (43.82%)
Best Trade:
219.43 EUR
Worst Trade:
-294.22 EUR
Profitto lordo:
4 514.79 EUR (263 780 pips)
Perdita lorda:
-4 852.08 EUR (319 188 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (35.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
412.52 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
78.90%
Massimo carico di deposito:
38.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
405 (49.57%)
Short Trade:
412 (50.43%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.41 EUR
Profitto medio:
9.84 EUR
Perdita media:
-13.55 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-45.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-498.17 EUR (3)
Crescita mensile:
-4.15%
Previsione annuale:
-50.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
521.09 EUR
Massimale:
833.56 EUR (102.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.67% (833.56 EUR)
Per equità:
23.08% (370.45 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 649
US500 142
USDJPY 14
EURCHF 5
XAUEUR 5
DE40 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 273
US500 -678
USDJPY 38
EURCHF -7
XAUEUR -24
DE40 13
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 9K
US500 -65K
USDJPY 2.4K
EURCHF -596
XAUEUR -1.9K
DE40 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +219.43 EUR
Worst Trade: -294 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +35.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -45.67 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.01 × 167
Pepperstone-Edge11
0.11 × 84
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.23 × 166
ICMarkets-Live23
0.23 × 56
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 38
ICMarketsSC-Live18
0.25 × 201
ICMarketsSC-Live06
0.26 × 437
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 483
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 9
TickmillUK-Live03
0.43 × 433
Pepperstone-Demo02
0.46 × 59
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.50 × 24
Coinexx-Demo
0.56 × 171
ICMarkets-Live19
0.57 × 200
ICMarkets-Live18
0.58 × 785
52 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Hello Traders,


my EURUSD trades are based on over 10 years in technical and fundamental analysis. I am strictly limiting losses (50 - 100 Pips) and try to catch larger moves with 1-3 positions and traling stop loss limits. 

Non ci sono recensioni
2025.04.11 00:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1137 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1130 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 22:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.10 20:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.18 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.31 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.21 09:16
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.10.16 20:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.16 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 10:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.04 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.30 13:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.18 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.17 15:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.05 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EURUSD Senior Trading
50USD al mese
-14%
0
0
USD
1.7K
EUR
187
0%
817
56%
79%
0.93
-0.41
EUR
49%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.