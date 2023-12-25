- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
817
Profit Trade:
459 (56.18%)
Loss Trade:
358 (43.82%)
Best Trade:
219.43 EUR
Worst Trade:
-294.22 EUR
Profitto lordo:
4 514.79 EUR (263 780 pips)
Perdita lorda:
-4 852.08 EUR (319 188 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (35.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
412.52 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
78.90%
Massimo carico di deposito:
38.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
405 (49.57%)
Short Trade:
412 (50.43%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.41 EUR
Profitto medio:
9.84 EUR
Perdita media:
-13.55 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-45.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-498.17 EUR (3)
Crescita mensile:
-4.15%
Previsione annuale:
-50.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
521.09 EUR
Massimale:
833.56 EUR (102.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.67% (833.56 EUR)
Per equità:
23.08% (370.45 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|649
|US500
|142
|USDJPY
|14
|EURCHF
|5
|XAUEUR
|5
|DE40
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|273
|US500
|-678
|USDJPY
|38
|EURCHF
|-7
|XAUEUR
|-24
|DE40
|13
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|9K
|US500
|-65K
|USDJPY
|2.4K
|EURCHF
|-596
|XAUEUR
|-1.9K
|DE40
|1.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +219.43 EUR
Worst Trade: -294 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +35.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -45.67 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.01 × 167
|
Pepperstone-Edge11
|0.11 × 84
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.23 × 166
|
ICMarkets-Live23
|0.23 × 56
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live18
|0.25 × 201
|
ICMarketsSC-Live06
|0.26 × 437
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 483
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 9
|
TickmillUK-Live03
|0.43 × 433
|
Pepperstone-Demo02
|0.46 × 59
|
ICMarketsSC-Live16
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.50 × 24
|
Coinexx-Demo
|0.56 × 171
|
ICMarkets-Live19
|0.57 × 200
|
ICMarkets-Live18
|0.58 × 785
Hello Traders,
my EURUSD trades are based on over 10 years in technical and fundamental analysis. I am strictly limiting losses (50 - 100 Pips) and try to catch larger moves with 1-3 positions and traling stop loss limits.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-14%
0
0
USD
USD
1.7K
EUR
EUR
187
0%
817
56%
79%
0.93
-0.41
EUR
EUR
49%
1:50