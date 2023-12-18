SinyallerBölümler
Silva living funds
Kwok Chin Kan

Silva living funds

Kwok Chin Kan
0 inceleme
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -47%
ICMarketsSC-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 968
Kârla kapanan işlemler:
2 059 (69.37%)
Zararla kapanan işlemler:
909 (30.63%)
En iyi işlem:
3 040.00 USD
En kötü işlem:
-7 326.86 USD
Brüt kâr:
64 476.50 USD (247 855 pips)
Brüt zarar:
-63 668.55 USD (224 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (537.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 772.81 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
95.92%
Maks. mevduat yükü:
177.26%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
1 417 (47.74%)
Satış işlemleri:
1 551 (52.26%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
31.31 USD
Ortalama zarar:
-70.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-34 701.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34 701.06 USD (12)
Aylık büyüme:
8.25%
Yıllık tahmin:
100.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
976.22 USD
Maksimum:
34 701.06 USD (90.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.61% (34 701.06 USD)
Varlığa göre:
85.68% (28 862.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 2968
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 808
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 23K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 040.00 USD
En kötü işlem: -7 327 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +537.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -34 701.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.41 × 22
TMGM.TradeMax-Demo
0.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live33
0.59 × 300
ICMarkets-Live22
0.60 × 5
EagleFX-Live
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live11
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 30
ICMarketsSC-Live05
1.75 × 12
SimpleFX-LiveUK
2.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
2.33 × 9
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 1
RoboForex-ECN-3
4.38 × 159
ICMarketsSC-Live08
4.75 × 28
Coinexx-Live
5.00 × 9
ICMarketsSC-Live32
5.11 × 2532
RoboForex-Pro-5
5.54 × 39
Axi-US06-Live
6.60 × 25
7 daha fazla...
initial deposit: 4703.39usd

start date: 8 Dec 2023

Lotsize 0.02 base 1.7 multiplier

Pair: AUDCAD only

İnceleme yok
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
