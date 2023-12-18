- Büyüme
İşlemler:
2 968
Kârla kapanan işlemler:
2 059 (69.37%)
Zararla kapanan işlemler:
909 (30.63%)
En iyi işlem:
3 040.00 USD
En kötü işlem:
-7 326.86 USD
Brüt kâr:
64 476.50 USD (247 855 pips)
Brüt zarar:
-63 668.55 USD (224 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (537.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 772.81 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
95.92%
Maks. mevduat yükü:
177.26%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
1 417 (47.74%)
Satış işlemleri:
1 551 (52.26%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
31.31 USD
Ortalama zarar:
-70.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-34 701.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34 701.06 USD (12)
Aylık büyüme:
8.25%
Yıllık tahmin:
100.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
976.22 USD
Maksimum:
34 701.06 USD (90.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.61% (34 701.06 USD)
Varlığa göre:
85.68% (28 862.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2968
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|808
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|23K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 040.00 USD
En kötü işlem: -7 327 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +537.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -34 701.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
|0.41 × 22
TMGM.TradeMax-Demo
|0.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 12
ICMarketsSC-Live33
|0.59 × 300
ICMarkets-Live22
|0.60 × 5
EagleFX-Live
|0.68 × 25
ICMarketsSC-Live11
|0.82 × 49
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 30
ICMarketsSC-Live05
|1.75 × 12
SimpleFX-LiveUK
|2.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
|2.33 × 9
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 1
RoboForex-ECN-3
|4.38 × 159
ICMarketsSC-Live08
|4.75 × 28
Coinexx-Live
|5.00 × 9
ICMarketsSC-Live32
|5.11 × 2532
RoboForex-Pro-5
|5.54 × 39
Axi-US06-Live
|6.60 × 25
initial deposit: 4703.39usd
start date: 8 Dec 2023
Lotsize 0.02 base 1.7 multiplier
Pair: AUDCAD only
İnceleme yok
