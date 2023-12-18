Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 LiteFinance-ECN.com 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.41 × 22 TMGM.TradeMax-Demo 0.50 × 2 FusionMarkets-Live 2 0.58 × 12 ICMarketsSC-Live33 0.59 × 300 ICMarkets-Live22 0.60 × 5 EagleFX-Live 0.68 × 25 ICMarketsSC-Live11 0.82 × 49 ICMarketsSC-Live09 1.10 × 30 ICMarketsSC-Live05 1.75 × 12 SimpleFX-LiveUK 2.00 × 1 KohleCapitalMarkets-Live 2.33 × 9 ICMarketsSC-Live20 4.00 × 1 RoboForex-ECN-3 4.38 × 159 ICMarketsSC-Live08 4.75 × 28 Coinexx-Live 5.00 × 9 ICMarketsSC-Live32 5.11 × 2532 RoboForex-Pro-5 5.54 × 39 Axi-US06-Live 6.60 × 25 7 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya