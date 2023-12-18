SignauxSections
Kwok Chin Kan

Silva living funds

Kwok Chin Kan
0 avis
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -47%
ICMarketsSC-Live05
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 965
Bénéfice trades:
2 057 (69.37%)
Perte trades:
908 (30.62%)
Meilleure transaction:
3 040.00 USD
Pire transaction:
-7 326.86 USD
Bénéfice brut:
64 472.54 USD (247 640 pips)
Perte brute:
-63 667.26 USD (224 690 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (537.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 772.81 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
95.92%
Charge de dépôt maximale:
177.26%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
1 414 (47.69%)
Courts trades:
1 551 (52.31%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
31.34 USD
Perte moyenne:
-70.12 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-34 701.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-34 701.06 USD (12)
Croissance mensuelle:
8.36%
Prévision annuelle:
101.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
976.22 USD
Maximal:
34 701.06 USD (90.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.61% (34 701.06 USD)
Par fonds propres:
85.68% (28 862.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 2965
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 805
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 23K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 040.00 USD
Pire transaction: -7 327 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +537.42 USD
Perte consécutive maximale: -34 701.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.41 × 22
TMGM.TradeMax-Demo
0.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live33
0.59 × 300
ICMarkets-Live22
0.60 × 5
EagleFX-Live
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live11
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 30
ICMarketsSC-Live05
1.75 × 12
SimpleFX-LiveUK
2.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
2.33 × 9
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 1
RoboForex-ECN-3
4.38 × 159
ICMarketsSC-Live08
4.75 × 28
Coinexx-Live
5.00 × 9
ICMarketsSC-Live32
5.11 × 2532
RoboForex-Pro-5
5.54 × 39
Axi-US06-Live
6.60 × 25
7 plus...
initial deposit: 4703.39usd

start date: 8 Dec 2023

Lotsize 0.02 base 1.7 multiplier

Pair: AUDCAD only

2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
