İşlemler:
715
Kârla kapanan işlemler:
506 (70.76%)
Zararla kapanan işlemler:
209 (29.23%)
En iyi işlem:
175.72 USD
En kötü işlem:
-206.66 USD
Brüt kâr:
7 092.37 USD (1 437 157 pips)
Brüt zarar:
-6 337.82 USD (158 557 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (112.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
438.22 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
74.50%
Maks. mevduat yükü:
70.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
390 (54.55%)
Satış işlemleri:
325 (45.45%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
14.02 USD
Ortalama zarar:
-30.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-65.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-509.75 USD (3)
Aylık büyüme:
15.11%
Yıllık tahmin:
183.35%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.31 USD
Maksimum:
1 001.25 USD (58.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.04% (1 000.76 USD)
Varlığa göre:
89.37% (749.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|AUDCAD
|184
|EURGBP
|54
|EURUSD
|50
|NZDCAD
|28
|XAUEUR
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-334
|AUDCAD
|814
|EURGBP
|26
|EURUSD
|24
|NZDCAD
|5
|XAUEUR
|134
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|34K
|AUDCAD
|47K
|EURGBP
|2.4K
|EURUSD
|1.7K
|NZDCAD
|1.2K
|XAUEUR
|5.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +175.72 USD
En kötü işlem: -207 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +112.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|0.97 × 87
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
itexsys-Platform
|1.25 × 4
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
Forex.com-Live 536
|1.56 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.62 × 8292
|
Axiory-Live
|1.64 × 69
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.07 × 188
