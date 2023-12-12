SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Price Action K4
Maicon Lazier Reichel

Price Action K4

Maicon Lazier Reichel
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 1 288%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
715
Kârla kapanan işlemler:
506 (70.76%)
Zararla kapanan işlemler:
209 (29.23%)
En iyi işlem:
175.72 USD
En kötü işlem:
-206.66 USD
Brüt kâr:
7 092.37 USD (1 437 157 pips)
Brüt zarar:
-6 337.82 USD (158 557 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (112.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
438.22 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
74.50%
Maks. mevduat yükü:
70.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
390 (54.55%)
Satış işlemleri:
325 (45.45%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
14.02 USD
Ortalama zarar:
-30.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-65.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-509.75 USD (3)
Aylık büyüme:
15.11%
Yıllık tahmin:
183.35%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.31 USD
Maksimum:
1 001.25 USD (58.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.04% (1 000.76 USD)
Varlığa göre:
89.37% (749.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 368
AUDCAD 184
EURGBP 54
EURUSD 50
NZDCAD 28
XAUEUR 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -334
AUDCAD 814
EURGBP 26
EURUSD 24
NZDCAD 5
XAUEUR 134
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 34K
AUDCAD 47K
EURGBP 2.4K
EURUSD 1.7K
NZDCAD 1.2K
XAUEUR 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +175.72 USD
En kötü işlem: -207 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +112.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 4
0.97 × 87
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
itexsys-Platform
1.25 × 4
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
Forex.com-Live 536
1.56 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 8292
Axiory-Live
1.64 × 69
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
73 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.16 22:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 05:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 12:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 13:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 03:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 17:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 01:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Price Action K4
Ayda 30 USD
1 288%
0
0
USD
857
USD
94
85%
715
70%
75%
1.11
1.06
USD
89%
1:500
