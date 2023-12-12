SegnaliSezioni
Maicon Lazier Reichel

Price Action K4

Maicon Lazier Reichel
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 1 288%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
715
Profit Trade:
506 (70.76%)
Loss Trade:
209 (29.23%)
Best Trade:
175.72 USD
Worst Trade:
-206.66 USD
Profitto lordo:
7 092.37 USD (1 437 157 pips)
Perdita lorda:
-6 337.82 USD (158 557 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (112.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
438.22 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
74.50%
Massimo carico di deposito:
70.37%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
390 (54.55%)
Short Trade:
325 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
14.02 USD
Perdita media:
-30.32 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-65.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-509.75 USD (3)
Crescita mensile:
15.11%
Previsione annuale:
183.35%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.31 USD
Massimale:
1 001.25 USD (58.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.04% (1 000.76 USD)
Per equità:
89.37% (749.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 368
AUDCAD 184
EURGBP 54
EURUSD 50
NZDCAD 28
XAUEUR 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -334
AUDCAD 814
EURGBP 26
EURUSD 24
NZDCAD 5
XAUEUR 134
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 34K
AUDCAD 47K
EURGBP 2.4K
EURUSD 1.7K
NZDCAD 1.2K
XAUEUR 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +175.72 USD
Worst Trade: -207 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +112.17 USD
Massima perdita consecutiva: -65.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 4
0.97 × 87
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
itexsys-Platform
1.25 × 4
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
Forex.com-Live 536
1.56 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 8292
Axiory-Live
1.64 × 69
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
73 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 22:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 05:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 12:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 13:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 03:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 17:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 01:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Price Action K4
30USD al mese
1 288%
0
0
USD
857
USD
94
85%
715
70%
75%
1.11
1.06
USD
89%
1:500
