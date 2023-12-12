- Crescita
Trade:
715
Profit Trade:
506 (70.76%)
Loss Trade:
209 (29.23%)
Best Trade:
175.72 USD
Worst Trade:
-206.66 USD
Profitto lordo:
7 092.37 USD (1 437 157 pips)
Perdita lorda:
-6 337.82 USD (158 557 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (112.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
438.22 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
74.50%
Massimo carico di deposito:
70.37%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
390 (54.55%)
Short Trade:
325 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
14.02 USD
Perdita media:
-30.32 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-65.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-509.75 USD (3)
Crescita mensile:
15.11%
Previsione annuale:
183.35%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.31 USD
Massimale:
1 001.25 USD (58.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.04% (1 000.76 USD)
Per equità:
89.37% (749.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|AUDCAD
|184
|EURGBP
|54
|EURUSD
|50
|NZDCAD
|28
|XAUEUR
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-334
|AUDCAD
|814
|EURGBP
|26
|EURUSD
|24
|NZDCAD
|5
|XAUEUR
|134
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|AUDCAD
|47K
|EURGBP
|2.4K
|EURUSD
|1.7K
|NZDCAD
|1.2K
|XAUEUR
|5.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +175.72 USD
Worst Trade: -207 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +112.17 USD
Massima perdita consecutiva: -65.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|0.97 × 87
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
itexsys-Platform
|1.25 × 4
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
Forex.com-Live 536
|1.56 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.62 × 8292
|
Axiory-Live
|1.64 × 69
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.07 × 188
