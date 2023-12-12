SignauxSections
Maicon Lazier Reichel

Price Action K4

Maicon Lazier Reichel
0 avis
Fiabilité
93 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 1 232%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
714
Bénéfice trades:
505 (70.72%)
Perte trades:
209 (29.27%)
Meilleure transaction:
175.72 USD
Pire transaction:
-206.66 USD
Bénéfice brut:
7 057.34 USD (1 435 657 pips)
Perte brute:
-6 337.82 USD (158 557 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (112.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
438.22 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
74.50%
Charge de dépôt maximale:
70.37%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
389 (54.48%)
Courts trades:
325 (45.52%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
1.01 USD
Bénéfice moyen:
13.97 USD
Perte moyenne:
-30.32 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-65.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-509.75 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.61%
Prévision annuelle:
19.58%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.31 USD
Maximal:
1 001.25 USD (58.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.04% (1 000.76 USD)
Par fonds propres:
89.37% (749.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 368
AUDCAD 184
EURGBP 54
EURUSD 50
NZDCAD 28
XAUEUR 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -334
AUDCAD 814
EURGBP 26
EURUSD 24
NZDCAD 5
XAUEUR 99
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 34K
AUDCAD 47K
EURGBP 2.4K
EURUSD 1.7K
NZDCAD 1.2K
XAUEUR 4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +175.72 USD
Pire transaction: -207 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +112.17 USD
Perte consécutive maximale: -65.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 4
0.97 × 87
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
itexsys-Platform
1.25 × 4
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
Forex.com-Live 536
1.56 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 8281
Axiory-Live
1.64 × 69
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
73 plus...
Aucun avis
2025.09.16 22:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 05:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 12:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 13:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 03:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 17:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 01:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copier

