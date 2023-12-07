- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 908
Kârla kapanan işlemler:
6 905 (99.95%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (0.04%)
En iyi işlem:
36.56 EUR
En kötü işlem:
-0.17 EUR
Brüt kâr:
10 077.78 EUR (1 103 664 pips)
Brüt zarar:
-0.23 EUR (27 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4225 (6 347.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6 347.52 EUR (4225)
Sharpe oranı:
0.85
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.57%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
59279.71
Alış işlemleri:
6 907 (99.99%)
Satış işlemleri:
1 (0.01%)
Kâr faktörü:
43816.43
Beklenen getiri:
1.46 EUR
Ortalama kâr:
1.46 EUR
Ortalama zarar:
-0.08 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.17 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.17 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.19%
Yıllık tahmin:
14.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.17 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.17 EUR)
Varlığa göre:
47.70% (9 502.38 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2499
|GBPCHF
|2272
|USDJPY
|2070
|USDCHF
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|4.2K
|GBPCHF
|4K
|USDJPY
|3.2K
|USDCHF
|88
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|506K
|GBPCHF
|207K
|USDJPY
|386K
|USDCHF
|5.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.56 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4225
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6 347.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.17 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.15 × 136
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.27 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|0.29 × 78
|
ICMarketsSC-Live09
|0.33 × 12
|
ICTrading-Live29
|0.34 × 32
|
EverestCM-Platform
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.66 × 32
|
ICMarketsSC-Live15
|0.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live02
|1.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|1.33 × 3
|
InfinoxCapital-Live04
|1.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|1.54 × 67
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.08 × 309
|
OrbexGlobal-Live
|2.22 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.22 × 9
Good trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
179%
0
0
USD
USD
33K
EUR
EUR
95
0%
6 908
99%
100%
43816.43
1.46
EUR
EUR
48%
1:500