Carmine Quaranta

Carmine Quaranta

Carmine Quaranta
0 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 179%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 908
Kârla kapanan işlemler:
6 905 (99.95%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (0.04%)
En iyi işlem:
36.56 EUR
En kötü işlem:
-0.17 EUR
Brüt kâr:
10 077.78 EUR (1 103 664 pips)
Brüt zarar:
-0.23 EUR (27 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4225 (6 347.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6 347.52 EUR (4225)
Sharpe oranı:
0.85
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.57%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
59279.71
Alış işlemleri:
6 907 (99.99%)
Satış işlemleri:
1 (0.01%)
Kâr faktörü:
43816.43
Beklenen getiri:
1.46 EUR
Ortalama kâr:
1.46 EUR
Ortalama zarar:
-0.08 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.17 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.17 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.19%
Yıllık tahmin:
14.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.17 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.17 EUR)
Varlığa göre:
47.70% (9 502.38 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 2499
GBPCHF 2272
USDJPY 2070
USDCHF 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 4.2K
GBPCHF 4K
USDJPY 3.2K
USDCHF 88
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 506K
GBPCHF 207K
USDJPY 386K
USDCHF 5.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.56 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4225
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6 347.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.17 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.15 × 136
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.27 × 142
ICMarketsSC-Live16
0.29 × 78
ICMarketsSC-Live09
0.33 × 12
ICTrading-Live29
0.34 × 32
EverestCM-Platform
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.66 × 32
ICMarketsSC-Live15
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 22
ICMarketsSC-Live02
1.17 × 18
ICMarketsSC-Live04
1.33 × 3
InfinoxCapital-Live04
1.43 × 7
ICMarketsSC-Live27
1.54 × 67
TMGM.TradeMax-Demo
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.08 × 309
OrbexGlobal-Live
2.22 × 72
ICMarketsSC-Live23
2.22 × 9
33 daha fazla...
Good trading 
2024.08.08 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 23:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 08:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 06:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.02.15 20:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.12.28 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.28 16:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.12.08 12:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.12.08 01:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.08 00:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.07 23:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.07 20:59
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2023.12.07 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.12.07 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.