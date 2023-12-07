Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.15 × 136 ICMarketsSC-Live11 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live19 0.27 × 142 ICMarketsSC-Live16 0.29 × 78 ICMarketsSC-Live09 0.33 × 12 ICTrading-Live29 0.34 × 32 EverestCM-Platform 0.50 × 4 ICMarketsSC-Live33 0.66 × 32 ICMarketsSC-Live15 0.74 × 23 ICMarketsSC-Live08 1.00 × 22 ICMarketsSC-Live02 1.17 × 18 ICMarketsSC-Live04 1.33 × 3 InfinoxCapital-Live04 1.43 × 7 ICMarketsSC-Live27 1.54 × 67 TMGM.TradeMax-Demo 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 2.08 × 309 OrbexGlobal-Live 2.22 × 72 ICMarketsSC-Live23 2.22 × 9 33 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya