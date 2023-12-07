SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Carmine Quaranta
Carmine Quaranta

Carmine Quaranta

Carmine Quaranta
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 179%
ICMarketsSC-Live32
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 908
Profit Trade:
6 905 (99.95%)
Loss Trade:
3 (0.04%)
Best Trade:
36.56 EUR
Worst Trade:
-0.17 EUR
Profitto lordo:
10 077.78 EUR (1 103 664 pips)
Perdita lorda:
-0.23 EUR (27 pips)
Vincite massime consecutive:
4225 (6 347.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6 347.52 EUR (4225)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.57%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
59279.71
Long Trade:
6 907 (99.99%)
Short Trade:
1 (0.01%)
Fattore di profitto:
43816.43
Profitto previsto:
1.46 EUR
Profitto medio:
1.46 EUR
Perdita media:
-0.08 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.17 EUR (1)
Crescita mensile:
1.22%
Previsione annuale:
14.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.17 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.17 EUR)
Per equità:
47.70% (9 502.38 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 2499
GBPCHF 2272
USDJPY 2070
USDCHF 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 4.2K
GBPCHF 4K
USDJPY 3.2K
USDCHF 88
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 506K
GBPCHF 207K
USDJPY 386K
USDCHF 5.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.56 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4225
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6 347.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.17 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.15 × 136
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.27 × 142
ICMarketsSC-Live16
0.29 × 78
ICMarketsSC-Live09
0.33 × 12
ICTrading-Live29
0.34 × 32
EverestCM-Platform
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.66 × 32
ICMarketsSC-Live15
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 22
ICMarketsSC-Live02
1.17 × 18
ICMarketsSC-Live04
1.33 × 3
InfinoxCapital-Live04
1.43 × 7
ICMarketsSC-Live27
1.54 × 67
TMGM.TradeMax-Demo
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.08 × 309
OrbexGlobal-Live
2.22 × 72
ICMarketsSC-Live23
2.22 × 9
33 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Good trading 
Non ci sono recensioni
2024.08.08 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 23:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 08:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 06:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.02.15 20:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.12.28 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.28 16:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.12.08 12:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.12.08 01:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.08 00:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.07 23:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.07 20:59
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2023.12.07 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.12.07 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Carmine Quaranta
30USD al mese
179%
0
0
USD
33K
EUR
95
0%
6 908
99%
100%
43816.43
1.46
EUR
48%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.