- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 908
Profit Trade:
6 905 (99.95%)
Loss Trade:
3 (0.04%)
Best Trade:
36.56 EUR
Worst Trade:
-0.17 EUR
Profitto lordo:
10 077.78 EUR (1 103 664 pips)
Perdita lorda:
-0.23 EUR (27 pips)
Vincite massime consecutive:
4225 (6 347.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6 347.52 EUR (4225)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.57%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
59279.71
Long Trade:
6 907 (99.99%)
Short Trade:
1 (0.01%)
Fattore di profitto:
43816.43
Profitto previsto:
1.46 EUR
Profitto medio:
1.46 EUR
Perdita media:
-0.08 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.17 EUR (1)
Crescita mensile:
1.22%
Previsione annuale:
14.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.17 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.17 EUR)
Per equità:
47.70% (9 502.38 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2499
|GBPCHF
|2272
|USDJPY
|2070
|USDCHF
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|4.2K
|GBPCHF
|4K
|USDJPY
|3.2K
|USDCHF
|88
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|506K
|GBPCHF
|207K
|USDJPY
|386K
|USDCHF
|5.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.56 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4225
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6 347.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.17 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.15 × 136
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.27 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|0.29 × 78
|
ICMarketsSC-Live09
|0.33 × 12
|
ICTrading-Live29
|0.34 × 32
|
EverestCM-Platform
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.66 × 32
|
ICMarketsSC-Live15
|0.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live02
|1.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|1.33 × 3
|
InfinoxCapital-Live04
|1.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|1.54 × 67
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.08 × 309
|
OrbexGlobal-Live
|2.22 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.22 × 9
33 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Good trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
179%
0
0
USD
USD
33K
EUR
EUR
95
0%
6 908
99%
100%
43816.43
1.46
EUR
EUR
48%
1:500