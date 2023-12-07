- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
6 902
Bénéfice trades:
6 899 (99.95%)
Perte trades:
3 (0.04%)
Meilleure transaction:
36.56 EUR
Pire transaction:
-0.17 EUR
Bénéfice brut:
10 073.05 EUR (1 103 300 pips)
Perte brute:
-0.23 EUR (27 pips)
Gains consécutifs maximales:
4225 (6 347.52 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
6 347.52 EUR (4225)
Ratio de Sharpe:
0.85
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.57%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
59251.88
Longs trades:
6 901 (99.99%)
Courts trades:
1 (0.01%)
Facteur de profit:
43795.87
Rendement attendu:
1.46 EUR
Bénéfice moyen:
1.46 EUR
Perte moyenne:
-0.08 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.17 EUR)
Perte consécutive maximale:
-0.17 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.21%
Prévision annuelle:
14.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.17 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.17 EUR)
Par fonds propres:
47.70% (9 502.38 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2498
|GBPCHF
|2268
|USDJPY
|2069
|USDCHF
|67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|4.2K
|GBPCHF
|4K
|USDJPY
|3.2K
|USDCHF
|88
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|506K
|GBPCHF
|207K
|USDJPY
|386K
|USDCHF
|5.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +36.56 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 4225
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6 347.52 EUR
Perte consécutive maximale: -0.17 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|0.15 × 136
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 6
ICMarketsSC-Live19
|0.27 × 142
ICMarketsSC-Live16
|0.29 × 78
ICMarketsSC-Live09
|0.33 × 12
ICTrading-Live29
|0.34 × 32
EverestCM-Platform
|0.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
|0.66 × 32
ICMarketsSC-Live15
|0.74 × 23
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 22
ICMarketsSC-Live02
|1.17 × 18
ICMarketsSC-Live04
|1.33 × 3
InfinoxCapital-Live04
|1.43 × 7
ICMarketsSC-Live27
|1.54 × 67
TMGM.TradeMax-Demo
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|2.08 × 309
OrbexGlobal-Live
|2.22 × 72
ICMarketsSC-Live23
|2.22 × 9
33 plus...
Good trading
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
179%
0
0
USD
USD
33K
EUR
EUR
95
0%
6 902
99%
100%
43795.86
1.46
EUR
EUR
48%
1:500