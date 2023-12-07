SignauxSections
Carmine Quaranta
0 avis
Fiabilité
95 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 179%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 902
Bénéfice trades:
6 899 (99.95%)
Perte trades:
3 (0.04%)
Meilleure transaction:
36.56 EUR
Pire transaction:
-0.17 EUR
Bénéfice brut:
10 073.05 EUR (1 103 300 pips)
Perte brute:
-0.23 EUR (27 pips)
Gains consécutifs maximales:
4225 (6 347.52 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
6 347.52 EUR (4225)
Ratio de Sharpe:
0.85
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.57%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
59251.88
Longs trades:
6 901 (99.99%)
Courts trades:
1 (0.01%)
Facteur de profit:
43795.87
Rendement attendu:
1.46 EUR
Bénéfice moyen:
1.46 EUR
Perte moyenne:
-0.08 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.17 EUR)
Perte consécutive maximale:
-0.17 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.21%
Prévision annuelle:
14.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.17 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.17 EUR)
Par fonds propres:
47.70% (9 502.38 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 2498
GBPCHF 2268
USDJPY 2069
USDCHF 67
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 4.2K
GBPCHF 4K
USDJPY 3.2K
USDCHF 88
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 506K
GBPCHF 207K
USDJPY 386K
USDCHF 5.2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.56 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 4225
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6 347.52 EUR
Perte consécutive maximale: -0.17 EUR

Good trading 
Aucun avis
2024.08.08 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 23:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 08:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 06:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.02.15 20:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.12.28 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.28 16:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.12.08 12:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.12.08 01:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.08 00:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.07 23:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.07 20:59
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2023.12.07 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.12.07 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Carmine Quaranta
30 USD par mois
179%
0
0
USD
33K
EUR
95
0%
6 902
99%
100%
43795.86
1.46
EUR
48%
1:500
