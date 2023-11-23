- Büyüme
İşlemler:
1 945
Kârla kapanan işlemler:
1 327 (68.22%)
Zararla kapanan işlemler:
618 (31.77%)
En iyi işlem:
1 543.70 EUR
En kötü işlem:
-1 492.40 EUR
Brüt kâr:
35 626.70 EUR (202 442 pips)
Brüt zarar:
-32 402.55 EUR (361 146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (554.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 589.59 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
88.36%
Maks. mevduat yükü:
18.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
874 (44.94%)
Satış işlemleri:
1 071 (55.06%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
1.66 EUR
Ortalama kâr:
26.85 EUR
Ortalama zarar:
-52.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 737.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 337.07 EUR (7)
Aylık büyüme:
-0.25%
Yıllık tahmin:
-0.82%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
5 892.55 EUR (57.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.84% (5 892.55 EUR)
Varlığa göre:
55.72% (3 304.85 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|485
|AUDCAD
|457
|AUDNZD
|401
|EURUSD
|315
|XAUUSD
|266
|GBPUSD
|21
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|2.9K
|AUDCAD
|594
|AUDNZD
|1.5K
|EURUSD
|-3.6K
|XAUUSD
|2.6K
|GBPUSD
|-276
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|-19K
|AUDCAD
|7.4K
|AUDNZD
|-29K
|EURUSD
|-18K
|XAUUSD
|-94K
|GBPUSD
|-7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 543.70 EUR
En kötü işlem: -1 492 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +554.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 737.31 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.11 × 154
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live20
|0.22 × 37
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 16
|
ICTrading-Live29
|0.25 × 16
|
ICMarkets-Live10
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.36 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 224
|
Coinexx-Demo
|0.52 × 21
|
ICMarketsSC-Live15
|0.53 × 798
|
Tickmill-Live08
|0.57 × 7
|
LiteForex-ECN2.com
|0.58 × 33
|
ICMarkets-Live22
|0.58 × 38
