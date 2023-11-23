SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Leopard Calm
Sergio Perez Cabrera

Leopard Calm

Sergio Perez Cabrera
0 inceleme
Güvenilirlik
102 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 108%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 945
Kârla kapanan işlemler:
1 327 (68.22%)
Zararla kapanan işlemler:
618 (31.77%)
En iyi işlem:
1 543.70 EUR
En kötü işlem:
-1 492.40 EUR
Brüt kâr:
35 626.70 EUR (202 442 pips)
Brüt zarar:
-32 402.55 EUR (361 146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (554.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 589.59 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
88.36%
Maks. mevduat yükü:
18.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
874 (44.94%)
Satış işlemleri:
1 071 (55.06%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
1.66 EUR
Ortalama kâr:
26.85 EUR
Ortalama zarar:
-52.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 737.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 337.07 EUR (7)
Aylık büyüme:
-0.25%
Yıllık tahmin:
-0.82%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
5 892.55 EUR (57.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.84% (5 892.55 EUR)
Varlığa göre:
55.72% (3 304.85 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 485
AUDCAD 457
AUDNZD 401
EURUSD 315
XAUUSD 266
GBPUSD 21
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 2.9K
AUDCAD 594
AUDNZD 1.5K
EURUSD -3.6K
XAUUSD 2.6K
GBPUSD -276
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -19K
AUDCAD 7.4K
AUDNZD -29K
EURUSD -18K
XAUUSD -94K
GBPUSD -7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 543.70 EUR
En kötü işlem: -1 492 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +554.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 737.31 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 20
ICMarkets-Live20
0.22 × 37
ICMarkets-Live03
0.25 × 16
ICTrading-Live29
0.25 × 16
ICMarkets-Live10
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.36 × 86
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
Coinexx-Demo
0.52 × 21
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 798
Tickmill-Live08
0.57 × 7
LiteForex-ECN2.com
0.58 × 33
ICMarkets-Live22
0.58 × 38
İnceleme yok
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 21:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 3.67% of days out of 654 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 21:52
No swaps are charged
2025.04.17 21:52
No swaps are charged
2025.04.17 20:48
No swaps are charged on the signal account
2025.04.16 21:42
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Leopard Calm
Ayda 500 USD
108%
0
0
USD
5.8K
EUR
102
90%
1 945
68%
88%
1.09
1.66
EUR
56%
1:500
