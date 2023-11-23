- Crescita
Trade:
1 945
Profit Trade:
1 327 (68.22%)
Loss Trade:
618 (31.77%)
Best Trade:
1 543.70 EUR
Worst Trade:
-1 492.40 EUR
Profitto lordo:
35 626.70 EUR (202 442 pips)
Perdita lorda:
-32 402.55 EUR (361 146 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (554.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 589.59 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
88.36%
Massimo carico di deposito:
18.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
874 (44.94%)
Short Trade:
1 071 (55.06%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
1.66 EUR
Profitto medio:
26.85 EUR
Perdita media:
-52.43 EUR
Massime perdite consecutive:
25 (-1 737.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4 337.07 EUR (7)
Crescita mensile:
-0.25%
Previsione annuale:
-0.82%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
5 892.55 EUR (57.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.84% (5 892.55 EUR)
Per equità:
55.72% (3 304.85 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|485
|AUDCAD
|457
|AUDNZD
|401
|EURUSD
|315
|XAUUSD
|266
|GBPUSD
|21
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|2.9K
|AUDCAD
|594
|AUDNZD
|1.5K
|EURUSD
|-3.6K
|XAUUSD
|2.6K
|GBPUSD
|-276
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-19K
|AUDCAD
|7.4K
|AUDNZD
|-29K
|EURUSD
|-18K
|XAUUSD
|-94K
|GBPUSD
|-7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +1 543.70 EUR
Worst Trade: -1 492 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +554.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 737.31 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.11 × 154
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live20
|0.22 × 37
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 16
|
ICTrading-Live29
|0.25 × 16
|
ICMarkets-Live10
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.36 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 224
|
Coinexx-Demo
|0.52 × 21
|
ICMarketsSC-Live15
|0.53 × 798
|
Tickmill-Live08
|0.57 × 7
|
LiteForex-ECN2.com
|0.58 × 33
|
ICMarkets-Live22
|0.58 × 38
