Sergio Perez Cabrera

Leopard Calm

Sergio Perez Cabrera
0 recensioni
Affidabilità
102 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2023 108%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 945
Profit Trade:
1 327 (68.22%)
Loss Trade:
618 (31.77%)
Best Trade:
1 543.70 EUR
Worst Trade:
-1 492.40 EUR
Profitto lordo:
35 626.70 EUR (202 442 pips)
Perdita lorda:
-32 402.55 EUR (361 146 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (554.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 589.59 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
88.36%
Massimo carico di deposito:
18.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
874 (44.94%)
Short Trade:
1 071 (55.06%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
1.66 EUR
Profitto medio:
26.85 EUR
Perdita media:
-52.43 EUR
Massime perdite consecutive:
25 (-1 737.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4 337.07 EUR (7)
Crescita mensile:
-0.25%
Previsione annuale:
-0.82%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
5 892.55 EUR (57.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.84% (5 892.55 EUR)
Per equità:
55.72% (3 304.85 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 485
AUDCAD 457
AUDNZD 401
EURUSD 315
XAUUSD 266
GBPUSD 21
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 2.9K
AUDCAD 594
AUDNZD 1.5K
EURUSD -3.6K
XAUUSD 2.6K
GBPUSD -276
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -19K
AUDCAD 7.4K
AUDNZD -29K
EURUSD -18K
XAUUSD -94K
GBPUSD -7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 543.70 EUR
Worst Trade: -1 492 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +554.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 737.31 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 20
ICMarkets-Live20
0.22 × 37
ICMarkets-Live03
0.25 × 16
ICTrading-Live29
0.25 × 16
ICMarkets-Live10
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.36 × 86
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
Coinexx-Demo
0.52 × 21
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 798
Tickmill-Live08
0.57 × 7
LiteForex-ECN2.com
0.58 × 33
ICMarkets-Live22
0.58 × 38
Non ci sono recensioni
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 21:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 3.67% of days out of 654 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 21:52
No swaps are charged
2025.04.17 21:52
No swaps are charged
2025.04.17 20:48
No swaps are charged on the signal account
2025.04.16 21:42
No swaps are charged
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.