Signaux / MetaTrader 4 / Leopard Calm
Sergio Perez Cabrera

Leopard Calm

Sergio Perez Cabrera
0 avis
Fiabilité
102 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2023 108%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 945
Bénéfice trades:
1 327 (68.22%)
Perte trades:
618 (31.77%)
Meilleure transaction:
1 543.70 EUR
Pire transaction:
-1 492.40 EUR
Bénéfice brut:
35 626.70 EUR (202 442 pips)
Perte brute:
-32 402.55 EUR (361 146 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (554.38 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 589.59 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
88.36%
Charge de dépôt maximale:
18.50%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
874 (44.94%)
Courts trades:
1 071 (55.06%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
1.66 EUR
Bénéfice moyen:
26.85 EUR
Perte moyenne:
-52.43 EUR
Pertes consécutives maximales:
25 (-1 737.31 EUR)
Perte consécutive maximale:
-4 337.07 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-0.07%
Prévision annuelle:
-0.82%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
5 892.55 EUR (57.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.84% (5 892.55 EUR)
Par fonds propres:
55.72% (3 304.85 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 485
AUDCAD 457
AUDNZD 401
EURUSD 315
XAUUSD 266
GBPUSD 21
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 2.9K
AUDCAD 594
AUDNZD 1.5K
EURUSD -3.6K
XAUUSD 2.6K
GBPUSD -276
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -19K
AUDCAD 7.4K
AUDNZD -29K
EURUSD -18K
XAUUSD -94K
GBPUSD -7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 543.70 EUR
Pire transaction: -1 492 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +554.38 EUR
Perte consécutive maximale: -1 737.31 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 20
ICMarkets-Live20
0.22 × 37
ICMarkets-Live03
0.25 × 16
ICTrading-Live29
0.25 × 16
ICMarkets-Live10
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.36 × 86
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
Coinexx-Demo
0.52 × 21
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 798
Tickmill-Live08
0.57 × 7
LiteForex-ECN2.com
0.58 × 33
ICMarkets-Live22
0.58 × 38
103 plus...
Aucun avis
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 21:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 3.67% of days out of 654 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 21:52
No swaps are charged
2025.04.17 21:52
No swaps are charged
2025.04.17 20:48
No swaps are charged on the signal account
2025.04.16 21:42
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Leopard Calm
500 USD par mois
108%
0
0
USD
5.8K
EUR
102
90%
1 945
68%
88%
1.09
1.66
EUR
56%
1:500
