|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCHF_o
|268
|NZDCAD_o
|128
|NZDUSD_o
|92
|AUDNZD_o
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCHF_o
|340
|NZDCAD_o
|179
|NZDUSD_o
|137
|AUDNZD_o
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCHF_o
|31K
|NZDCAD_o
|26K
|NZDUSD_o
|14K
|AUDNZD_o
|376
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🌟 Low-risk, long-term growth signal! 📈
🤖 Semi-auto, based on Baby Bombastic EA (My EA).
🚫 No Martingale/Grid/Hedge. All trades secured with hard Stoploss. Works with 1:10 Leverage.
💹 Monthly profit expectation: 1-5%
📉 Max Drawdown: 20% (mostly below 10%).
🎛 Max concurrent trades: 10 (It may changed based on my EA update and the Equity balance)
💴 Trade instrument: NZDCHF, NZDCAD, NZDUSD and AUDNZD
💰 Recommended deposit: $2000, minimum $300.
📱 Telegram channel: @Baby_Bombastic
🔗 Contact on Telegram: @amirghm
