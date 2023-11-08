SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Baby Bombastic Signal
Amirhossein Ghasemi Moroodi

Baby Bombastic Signal

Amirhossein Ghasemi Moroodi
0 inceleme
Güvenilirlik
98 hafta
1 / 0 USD
Ayda 59 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 33%
LiteFinanceVC-Live-02
1:10
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
556
Kârla kapanan işlemler:
460 (82.73%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (17.27%)
En iyi işlem:
9.82 USD
En kötü işlem:
-18.58 USD
Brüt kâr:
1 273.18 USD (136 075 pips)
Brüt zarar:
-619.37 USD (64 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (183.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.20 USD (50)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
82.54%
Maks. mevduat yükü:
25.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
331 (59.53%)
Satış işlemleri:
225 (40.47%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
2.77 USD
Ortalama zarar:
-6.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-198.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-198.98 USD (11)
Aylık büyüme:
-0.43%
Yıllık tahmin:
-4.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
299.06 USD (11.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.73% (299.06 USD)
Varlığa göre:
5.09% (129.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCHF_o 268
NZDCAD_o 128
NZDUSD_o 92
AUDNZD_o 68
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCHF_o 340
NZDCAD_o 179
NZDUSD_o 137
AUDNZD_o -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCHF_o 31K
NZDCAD_o 26K
NZDUSD_o 14K
AUDNZD_o 376
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.82 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +183.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -198.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🌟 Low-risk, long-term growth signal! 📈

🤖 Semi-auto, based on Baby Bombastic EA (My EA).

🚫 No Martingale/Grid/Hedge. All trades secured with hard Stoploss. Works with 1:10 Leverage.

💹 Monthly profit expectation: 1-5%

📉 Max Drawdown: 20% (mostly below 10%).

🎛 Max concurrent trades: 10 (It may changed based on my EA update and the Equity balance)

💴 Trade instrument: NZDCHF, NZDCAD, NZDUSD and AUDNZD

💰 Recommended deposit: $2000, minimum $300.


📱 Telegram channel: @Baby_Bombastic
🔗 Contact on Telegram: @amirghm

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Baby Bombastic Signal
Ayda 59 USD
33%
1
0
USD
2.7K
USD
98
100%
556
82%
83%
2.05
1.18
USD
12%
1:10
