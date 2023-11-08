- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCHF_o
|268
|NZDCAD_o
|128
|NZDUSD_o
|92
|AUDNZD_o
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCHF_o
|340
|NZDCAD_o
|179
|NZDUSD_o
|137
|AUDNZD_o
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCHF_o
|31K
|NZDCAD_o
|26K
|NZDUSD_o
|14K
|AUDNZD_o
|376
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
🌟 Low-risk, long-term growth signal! 📈
🤖 Semi-auto, based on Baby Bombastic EA (My EA).
🚫 No Martingale/Grid/Hedge. All trades secured with hard Stoploss. Works with 1:10 Leverage.
💹 Monthly profit expectation: 1-5%
📉 Max Drawdown: 20% (mostly below 10%).
🎛 Max concurrent trades: 10 (It may changed based on my EA update and the Equity balance)
💴 Trade instrument: NZDCHF, NZDCAD, NZDUSD and AUDNZD
💰 Recommended deposit: $2000, minimum $300.
📱 Telegram channel: @Baby_Bombastic
🔗 Contact on Telegram: @amirghm
USD
USD
USD