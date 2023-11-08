SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Baby Bombastic Signal
Amirhossein Ghasemi Moroodi

Baby Bombastic Signal

Amirhossein Ghasemi Moroodi
0 avis
Fiabilité
98 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 59 USD par mois
croissance depuis 2023 33%
LiteFinanceVC-Live-02
1:10
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
556
Bénéfice trades:
460 (82.73%)
Perte trades:
96 (17.27%)
Meilleure transaction:
9.82 USD
Pire transaction:
-18.58 USD
Bénéfice brut:
1 273.18 USD (136 075 pips)
Perte brute:
-619.37 USD (64 341 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (183.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
183.20 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
82.54%
Charge de dépôt maximale:
25.85%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
2.19
Longs trades:
331 (59.53%)
Courts trades:
225 (40.47%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
1.18 USD
Bénéfice moyen:
2.77 USD
Perte moyenne:
-6.45 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-198.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-198.98 USD (11)
Croissance mensuelle:
-0.47%
Prévision annuelle:
-4.75%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
299.06 USD (11.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.73% (299.06 USD)
Par fonds propres:
5.09% (129.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCHF_o 268
NZDCAD_o 128
NZDUSD_o 92
AUDNZD_o 68
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCHF_o 340
NZDCAD_o 179
NZDUSD_o 137
AUDNZD_o -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCHF_o 31K
NZDCAD_o 26K
NZDUSD_o 14K
AUDNZD_o 376
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.82 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 50
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +183.20 USD
Perte consécutive maximale: -198.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🌟 Low-risk, long-term growth signal! 📈

🤖 Semi-auto, based on Baby Bombastic EA (My EA).

🚫 No Martingale/Grid/Hedge. All trades secured with hard Stoploss. Works with 1:10 Leverage.

💹 Monthly profit expectation: 1-5%

📉 Max Drawdown: 20% (mostly below 10%).

🎛 Max concurrent trades: 10 (It may changed based on my EA update and the Equity balance)

💴 Trade instrument: NZDCHF, NZDCAD, NZDUSD and AUDNZD

💰 Recommended deposit: $2000, minimum $300.


📱 Telegram channel: @Baby_Bombastic
🔗 Contact on Telegram: @amirghm

Aucun avis
2025.07.10 22:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 13:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 12:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.25 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 13:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.06 13:09
Share of trading days is too low
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.18 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.14 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.08 05:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 22:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.01 19:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.28 17:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
