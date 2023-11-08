SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Baby Bombastic Signal
Amirhossein Ghasemi Moroodi

Baby Bombastic Signal

Amirhossein Ghasemi Moroodi
0 recensioni
Affidabilità
98 settimane
1 / 0 USD
Copia per 59 USD al mese
crescita dal 2023 33%
LiteFinanceVC-Live-02
1:10
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
556
Profit Trade:
460 (82.73%)
Loss Trade:
96 (17.27%)
Best Trade:
9.82 USD
Worst Trade:
-18.58 USD
Profitto lordo:
1 273.18 USD (136 075 pips)
Perdita lorda:
-619.37 USD (64 341 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (183.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
183.20 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
82.54%
Massimo carico di deposito:
25.85%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
331 (59.53%)
Short Trade:
225 (40.47%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
2.77 USD
Perdita media:
-6.45 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-198.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-198.98 USD (11)
Crescita mensile:
-0.47%
Previsione annuale:
-4.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
299.06 USD (11.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.73% (299.06 USD)
Per equità:
5.09% (129.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCHF_o 268
NZDCAD_o 128
NZDUSD_o 92
AUDNZD_o 68
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCHF_o 340
NZDCAD_o 179
NZDUSD_o 137
AUDNZD_o -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCHF_o 31K
NZDCAD_o 26K
NZDUSD_o 14K
AUDNZD_o 376
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.82 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +183.20 USD
Massima perdita consecutiva: -198.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🌟 Low-risk, long-term growth signal! 📈

🤖 Semi-auto, based on Baby Bombastic EA (My EA).

🚫 No Martingale/Grid/Hedge. All trades secured with hard Stoploss. Works with 1:10 Leverage.

💹 Monthly profit expectation: 1-5%

📉 Max Drawdown: 20% (mostly below 10%).

🎛 Max concurrent trades: 10 (It may changed based on my EA update and the Equity balance)

💴 Trade instrument: NZDCHF, NZDCAD, NZDUSD and AUDNZD

💰 Recommended deposit: $2000, minimum $300.


📱 Telegram channel: @Baby_Bombastic
🔗 Contact on Telegram: @amirghm

Non ci sono recensioni
2025.07.10 22:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 13:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 12:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.25 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 13:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.06 13:09
Share of trading days is too low
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.18 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.14 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.08 05:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.07 22:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.01 19:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.28 17:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Baby Bombastic Signal
59USD al mese
33%
1
0
USD
2.7K
USD
98
100%
556
82%
83%
2.05
1.18
USD
12%
1:10
Copia

