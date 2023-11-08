- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCHF_o
|268
|NZDCAD_o
|128
|NZDUSD_o
|92
|AUDNZD_o
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCHF_o
|340
|NZDCAD_o
|179
|NZDUSD_o
|137
|AUDNZD_o
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCHF_o
|31K
|NZDCAD_o
|26K
|NZDUSD_o
|14K
|AUDNZD_o
|376
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🌟 Low-risk, long-term growth signal! 📈
🤖 Semi-auto, based on Baby Bombastic EA (My EA).
🚫 No Martingale/Grid/Hedge. All trades secured with hard Stoploss. Works with 1:10 Leverage.
💹 Monthly profit expectation: 1-5%
📉 Max Drawdown: 20% (mostly below 10%).
🎛 Max concurrent trades: 10 (It may changed based on my EA update and the Equity balance)
💴 Trade instrument: NZDCHF, NZDCAD, NZDUSD and AUDNZD
💰 Recommended deposit: $2000, minimum $300.
📱 Telegram channel: @Baby_Bombastic
🔗 Contact on Telegram: @amirghm
