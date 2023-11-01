- Büyüme
İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
109 (75.17%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (24.83%)
En iyi işlem:
54.90 USD
En kötü işlem:
-18.33 USD
Brüt kâr:
502.26 USD (24 006 pips)
Brüt zarar:
-229.19 USD (16 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (45.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.90 USD (1)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
30.63%
Maks. mevduat yükü:
47.25%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.65
Alış işlemleri:
68 (46.90%)
Satış işlemleri:
77 (53.10%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
4.61 USD
Ortalama zarar:
-6.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-28.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.00 USD (2)
Aylık büyüme:
6.44%
Yıllık tahmin:
78.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.69 USD (17.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.43% (25.16 USD)
Varlığa göre:
62.71% (64.59 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.90 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +45.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.11 × 9
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.26 × 38
|
Tickmill-Live10
|0.27 × 41
|
FPMarkets-Live2
|0.31 × 26
|
FxPro.com-Real05
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 11
|
RoboForex-ProCent-8
|0.55 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|0.62 × 58
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.62 × 29
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.63 × 27
|
Tickmill-Live09
|0.63 × 127
|
TickmillUK-Live03
|0.83 × 58
|
ICMarketsSC-Live25
|0.88 × 60
Algorithmic trading. A strategy for reverting prices to the mean. A position is opened after sudden price movements (sudden and sharp increase in volatility), for example, when important economic news is released. In this case, the price goes beyond a certain price range (false breakout). The advisor opens a position in the opposite direction. In the event of a true breakdown of the price range, averaging is applied (up to a maximum of four positions). The calculation of averaging orders is dynamic and depends on the size of the next price range. Open positions can be held for several minutes to several days.
İnceleme yok
