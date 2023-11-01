- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
145
Profit Trade:
109 (75.17%)
Loss Trade:
36 (24.83%)
Best Trade:
54.90 USD
Worst Trade:
-18.33 USD
Profitto lordo:
502.26 USD (24 006 pips)
Perdita lorda:
-229.19 USD (16 419 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (45.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.90 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
30.63%
Massimo carico di deposito:
47.25%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.65
Long Trade:
68 (46.90%)
Short Trade:
77 (53.10%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
4.61 USD
Perdita media:
-6.37 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-28.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.00 USD (2)
Crescita mensile:
6.44%
Previsione annuale:
78.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.69 USD (17.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.43% (25.16 USD)
Per equità:
62.71% (64.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|273
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|7.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.90 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +45.23 USD
Massima perdita consecutiva: -28.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.11 × 9
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.26 × 38
|
Tickmill-Live10
|0.27 × 41
|
FPMarkets-Live2
|0.31 × 26
|
FxPro.com-Real05
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 11
|
RoboForex-ProCent-8
|0.55 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|0.62 × 58
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.62 × 29
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.63 × 27
|
Tickmill-Live09
|0.63 × 127
|
TickmillUK-Live03
|0.83 × 58
|
ICMarketsSC-Live25
|0.88 × 60
Algorithmic trading. A strategy for reverting prices to the mean. A position is opened after sudden price movements (sudden and sharp increase in volatility), for example, when important economic news is released. In this case, the price goes beyond a certain price range (false breakout). The advisor opens a position in the opposite direction. In the event of a true breakdown of the price range, averaging is applied (up to a maximum of four positions). The calculation of averaging orders is dynamic and depends on the size of the next price range. Open positions can be held for several minutes to several days.
Non ci sono recensioni
