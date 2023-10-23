SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hedge Fx Turbinado
ANDRE ALMEIDA

Hedge Fx Turbinado

ANDRE ALMEIDA
0 inceleme
102 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -53%
VidaGlobal-Live08
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 552
Kârla kapanan işlemler:
1 012 (65.20%)
Zararla kapanan işlemler:
540 (34.79%)
En iyi işlem:
2 399.80 EUR
En kötü işlem:
-2 498.74 EUR
Brüt kâr:
71 806.00 EUR (174 447 pips)
Brüt zarar:
-82 267.46 EUR (141 586 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (39.88 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4 813.94 EUR (6)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
71.55%
Maks. mevduat yükü:
86.39%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
617 (39.76%)
Satış işlemleri:
935 (60.24%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-6.74 EUR
Ortalama kâr:
70.95 EUR
Ortalama zarar:
-152.35 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-370.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8 050.81 EUR (12)
Aylık büyüme:
-55.76%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 461.46 EUR
Maksimum:
24 325.48 EUR (118.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.51% (24 325.48 EUR)
Varlığa göre:
51.17% (6 571.55 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 566
AUDCAD.r 274
NZDCAD.r 264
AUDNZD.r 194
AUDCAD 107
NZDCAD 74
AUDNZD 70
XAGUSD.r 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r -14K
AUDCAD.r -1.9K
NZDCAD.r 4.7K
AUDNZD.r -4.2K
AUDCAD 2.1K
NZDCAD 1.7K
AUDNZD 756
XAGUSD.r -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 28K
AUDCAD.r -3.3K
NZDCAD.r 681
AUDNZD.r -4.7K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 5.7K
AUDNZD -423
XAGUSD.r -115
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 399.80 EUR
En kötü işlem: -2 499 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +39.88 EUR
Maksimum ardışık zarar: -370.49 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VidaGlobal-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 14:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 13:46
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 10:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 648 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 22:27
No swaps are charged
2025.07.24 22:27
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hedge Fx Turbinado
Ayda 1000 USD
-53%
0
0
USD
1.3K
EUR
102
70%
1 552
65%
72%
0.87
-6.74
EUR
73%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.