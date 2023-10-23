SignauxSections
ANDRE ALMEIDA

Hedge Fx Turbinado

ANDRE ALMEIDA
0 avis
102 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2023 -53%
VidaGlobal-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 552
Bénéfice trades:
1 012 (65.20%)
Perte trades:
540 (34.79%)
Meilleure transaction:
2 399.80 EUR
Pire transaction:
-2 498.74 EUR
Bénéfice brut:
71 806.00 EUR (174 447 pips)
Perte brute:
-82 267.46 EUR (141 586 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (39.88 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
4 813.94 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
71.55%
Charge de dépôt maximale:
86.39%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
617 (39.76%)
Courts trades:
935 (60.24%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-6.74 EUR
Bénéfice moyen:
70.95 EUR
Perte moyenne:
-152.35 EUR
Pertes consécutives maximales:
18 (-370.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-8 050.81 EUR (12)
Croissance mensuelle:
-55.76%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 461.46 EUR
Maximal:
24 325.48 EUR (118.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.51% (24 325.48 EUR)
Par fonds propres:
51.17% (6 571.55 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 566
AUDCAD.r 274
NZDCAD.r 264
AUDNZD.r 194
AUDCAD 107
NZDCAD 74
AUDNZD 70
XAGUSD.r 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r -14K
AUDCAD.r -1.9K
NZDCAD.r 4.7K
AUDNZD.r -4.2K
AUDCAD 2.1K
NZDCAD 1.7K
AUDNZD 756
XAGUSD.r -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 28K
AUDCAD.r -3.3K
NZDCAD.r 681
AUDNZD.r -4.7K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 5.7K
AUDNZD -423
XAGUSD.r -115
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 399.80 EUR
Pire transaction: -2 499 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +39.88 EUR
Perte consécutive maximale: -370.49 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VidaGlobal-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 14:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 13:46
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 10:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 648 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 22:27
No swaps are charged
2025.07.24 22:27
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hedge Fx Turbinado
1000 USD par mois
-53%
0
0
USD
1.8K
EUR
102
70%
1 552
65%
72%
0.87
-6.74
EUR
73%
1:500
