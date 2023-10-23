SegnaliSezioni
ANDRE ALMEIDA

Hedge Fx Turbinado

ANDRE ALMEIDA
0 recensioni
102 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2023 -53%
VidaGlobal-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 552
Profit Trade:
1 012 (65.20%)
Loss Trade:
540 (34.79%)
Best Trade:
2 399.80 EUR
Worst Trade:
-2 498.74 EUR
Profitto lordo:
71 806.00 EUR (174 447 pips)
Perdita lorda:
-82 267.46 EUR (141 586 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (39.88 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4 813.94 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
71.55%
Massimo carico di deposito:
86.39%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
617 (39.76%)
Short Trade:
935 (60.24%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-6.74 EUR
Profitto medio:
70.95 EUR
Perdita media:
-152.35 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-370.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8 050.81 EUR (12)
Crescita mensile:
-55.76%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 461.46 EUR
Massimale:
24 325.48 EUR (118.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.51% (24 325.48 EUR)
Per equità:
51.17% (6 571.55 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 566
AUDCAD.r 274
NZDCAD.r 264
AUDNZD.r 194
AUDCAD 107
NZDCAD 74
AUDNZD 70
XAGUSD.r 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -14K
AUDCAD.r -1.9K
NZDCAD.r 4.7K
AUDNZD.r -4.2K
AUDCAD 2.1K
NZDCAD 1.7K
AUDNZD 756
XAGUSD.r -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 28K
AUDCAD.r -3.3K
NZDCAD.r 681
AUDNZD.r -4.7K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 5.7K
AUDNZD -423
XAGUSD.r -115
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 399.80 EUR
Worst Trade: -2 499 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +39.88 EUR
Massima perdita consecutiva: -370.49 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VidaGlobal-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 14:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 13:46
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 10:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 648 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 22:27
No swaps are charged
2025.07.24 22:27
No swaps are charged
