İşlemler:
1 201
Kârla kapanan işlemler:
743 (61.86%)
Zararla kapanan işlemler:
458 (38.13%)
En iyi işlem:
121.87 GBP
En kötü işlem:
-46.38 GBP
Brüt kâr:
2 318.95 GBP (59 251 pips)
Brüt zarar:
-2 198.46 GBP (60 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (40.26 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
121.87 GBP (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
5.16%
Maks. mevduat yükü:
46.18%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
272 (22.65%)
Satış işlemleri:
929 (77.35%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.10 GBP
Ortalama kâr:
3.12 GBP
Ortalama zarar:
-4.80 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-170.52 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-170.52 GBP (7)
Aylık büyüme:
2.46%
Yıllık tahmin:
29.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
185.62 GBP
Maksimum:
388.78 GBP (16.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.06% (388.78 GBP)
Varlığa göre:
16.41% (120.98 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|234
|EURUSD
|92
|GBPUSD
|68
|EURGBP
|63
|AUDNZD
|62
|USDCAD
|61
|EURAUD
|51
|AUDUSD
|48
|EURCAD
|44
|GBPNZD
|41
|USDJPY
|40
|GBPAUD
|40
|USDCHF
|38
|XTIUSD
|31
|AUDCAD
|25
|GOOG.NAS
|24
|CADCHF
|24
|EURJPY
|23
|BTCUSD
|22
|GBPJPY
|18
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|16
|CHFJPY
|16
|NZDJPY
|16
|AUDCHF
|16
|EURNZD
|15
|GBPCHF
|14
|TSLA.NAS
|14
|EURCHF
|9
|AUDJPY
|8
|GBPCAD
|6
|CADJPY
|5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|108
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|-64
|EURGBP
|-30
|AUDNZD
|-8
|USDCAD
|-136
|EURAUD
|-117
|AUDUSD
|10
|EURCAD
|97
|GBPNZD
|84
|USDJPY
|88
|GBPAUD
|29
|USDCHF
|3
|XTIUSD
|19
|AUDCAD
|-1
|GOOG.NAS
|8
|CADCHF
|12
|EURJPY
|30
|BTCUSD
|13
|GBPJPY
|0
|NZDCAD
|-16
|NZDUSD
|31
|CHFJPY
|11
|NZDJPY
|19
|AUDCHF
|8
|EURNZD
|7
|GBPCHF
|-16
|TSLA.NAS
|-11
|EURCHF
|-25
|AUDJPY
|-6
|GBPCAD
|7
|CADJPY
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.4K
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|-1.4K
|EURGBP
|-956
|AUDNZD
|-672
|USDCAD
|-2.2K
|EURAUD
|-771
|AUDUSD
|-326
|EURCAD
|1K
|GBPNZD
|-2.2K
|USDJPY
|670
|GBPAUD
|-465
|USDCHF
|461
|XTIUSD
|197
|AUDCAD
|-209
|GOOG.NAS
|709
|CADCHF
|183
|EURJPY
|652
|BTCUSD
|225
|GBPJPY
|-282
|NZDCAD
|-337
|NZDUSD
|74
|CHFJPY
|344
|NZDJPY
|436
|AUDCHF
|90
|EURNZD
|276
|GBPCHF
|121
|TSLA.NAS
|-1.3K
|EURCHF
|-290
|AUDJPY
|-202
|GBPCAD
|34
|CADJPY
|-13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|0.90 × 366
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.20 × 406
|
RoboForex-ProCent-8
|1.20 × 211
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|6.25 × 176
|
XMGlobal-Real 35
|6.48 × 323
|
VantageInternational-Live 4
|8.50 × 6
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|11.40 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
1.8K
GBP
GBP
117
0%
1 201
61%
5%
1.05
0.10
GBP
GBP
28%
1:500