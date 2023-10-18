SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trading Institucional
Norberto Otero Mosquera

Trading Institucional

Norberto Otero Mosquera
0 inceleme
117 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -3%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 201
Kârla kapanan işlemler:
743 (61.86%)
Zararla kapanan işlemler:
458 (38.13%)
En iyi işlem:
121.87 GBP
En kötü işlem:
-46.38 GBP
Brüt kâr:
2 318.95 GBP (59 251 pips)
Brüt zarar:
-2 198.46 GBP (60 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (40.26 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
121.87 GBP (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
5.16%
Maks. mevduat yükü:
46.18%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
272 (22.65%)
Satış işlemleri:
929 (77.35%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.10 GBP
Ortalama kâr:
3.12 GBP
Ortalama zarar:
-4.80 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-170.52 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-170.52 GBP (7)
Aylık büyüme:
2.46%
Yıllık tahmin:
29.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
185.62 GBP
Maksimum:
388.78 GBP (16.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.06% (388.78 GBP)
Varlığa göre:
16.41% (120.98 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 234
EURUSD 92
GBPUSD 68
EURGBP 63
AUDNZD 62
USDCAD 61
EURAUD 51
AUDUSD 48
EURCAD 44
GBPNZD 41
USDJPY 40
GBPAUD 40
USDCHF 38
XTIUSD 31
AUDCAD 25
GOOG.NAS 24
CADCHF 24
EURJPY 23
BTCUSD 22
GBPJPY 18
NZDCAD 17
NZDUSD 16
CHFJPY 16
NZDJPY 16
AUDCHF 16
EURNZD 15
GBPCHF 14
TSLA.NAS 14
EURCHF 9
AUDJPY 8
GBPCAD 6
CADJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 108
EURUSD 0
GBPUSD -64
EURGBP -30
AUDNZD -8
USDCAD -136
EURAUD -117
AUDUSD 10
EURCAD 97
GBPNZD 84
USDJPY 88
GBPAUD 29
USDCHF 3
XTIUSD 19
AUDCAD -1
GOOG.NAS 8
CADCHF 12
EURJPY 30
BTCUSD 13
GBPJPY 0
NZDCAD -16
NZDUSD 31
CHFJPY 11
NZDJPY 19
AUDCHF 8
EURNZD 7
GBPCHF -16
TSLA.NAS -11
EURCHF -25
AUDJPY -6
GBPCAD 7
CADJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.4K
EURUSD -2K
GBPUSD -1.4K
EURGBP -956
AUDNZD -672
USDCAD -2.2K
EURAUD -771
AUDUSD -326
EURCAD 1K
GBPNZD -2.2K
USDJPY 670
GBPAUD -465
USDCHF 461
XTIUSD 197
AUDCAD -209
GOOG.NAS 709
CADCHF 183
EURJPY 652
BTCUSD 225
GBPJPY -282
NZDCAD -337
NZDUSD 74
CHFJPY 344
NZDJPY 436
AUDCHF 90
EURNZD 276
GBPCHF 121
TSLA.NAS -1.3K
EURCHF -290
AUDJPY -202
GBPCAD 34
CADJPY -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +121.87 GBP
En kötü işlem: -46 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +40.26 GBP
Maksimum ardışık zarar: -170.52 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.90 × 366
AdmiralsGroup-Live3
1.20 × 406
RoboForex-ProCent-8
1.20 × 211
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
XMGlobal-Real 14
6.25 × 176
XMGlobal-Real 35
6.48 × 323
VantageInternational-Live 4
8.50 × 6
CapitalIndexGlobal-Demo
11.40 × 10
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 21:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 505 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.30 01:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.28 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 502 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.31 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.18 05:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.10 06:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.10 05:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
