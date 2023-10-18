SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trading Institucional
Norberto Otero Mosquera

Trading Institucional

Norberto Otero Mosquera
0 avis
117 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -3%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 201
Bénéfice trades:
743 (61.86%)
Perte trades:
458 (38.13%)
Meilleure transaction:
121.87 GBP
Pire transaction:
-46.38 GBP
Bénéfice brut:
2 318.95 GBP (59 251 pips)
Perte brute:
-2 198.46 GBP (60 036 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (40.26 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
121.87 GBP (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
5.16%
Charge de dépôt maximale:
46.18%
Dernier trade:
16 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.31
Longs trades:
272 (22.65%)
Courts trades:
929 (77.35%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.10 GBP
Bénéfice moyen:
3.12 GBP
Perte moyenne:
-4.80 GBP
Pertes consécutives maximales:
7 (-170.52 GBP)
Perte consécutive maximale:
-170.52 GBP (7)
Croissance mensuelle:
2.46%
Prévision annuelle:
29.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
185.62 GBP
Maximal:
388.78 GBP (16.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.06% (388.78 GBP)
Par fonds propres:
16.41% (120.98 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 234
EURUSD 92
GBPUSD 68
EURGBP 63
AUDNZD 62
USDCAD 61
EURAUD 51
AUDUSD 48
EURCAD 44
GBPNZD 41
USDJPY 40
GBPAUD 40
USDCHF 38
XTIUSD 31
AUDCAD 25
GOOG.NAS 24
CADCHF 24
EURJPY 23
BTCUSD 22
GBPJPY 18
NZDCAD 17
NZDUSD 16
CHFJPY 16
NZDJPY 16
AUDCHF 16
EURNZD 15
GBPCHF 14
TSLA.NAS 14
EURCHF 9
AUDJPY 8
GBPCAD 6
CADJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 108
EURUSD 0
GBPUSD -64
EURGBP -30
AUDNZD -8
USDCAD -136
EURAUD -117
AUDUSD 10
EURCAD 97
GBPNZD 84
USDJPY 88
GBPAUD 29
USDCHF 3
XTIUSD 19
AUDCAD -1
GOOG.NAS 8
CADCHF 12
EURJPY 30
BTCUSD 13
GBPJPY 0
NZDCAD -16
NZDUSD 31
CHFJPY 11
NZDJPY 19
AUDCHF 8
EURNZD 7
GBPCHF -16
TSLA.NAS -11
EURCHF -25
AUDJPY -6
GBPCAD 7
CADJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.4K
EURUSD -2K
GBPUSD -1.4K
EURGBP -956
AUDNZD -672
USDCAD -2.2K
EURAUD -771
AUDUSD -326
EURCAD 1K
GBPNZD -2.2K
USDJPY 670
GBPAUD -465
USDCHF 461
XTIUSD 197
AUDCAD -209
GOOG.NAS 709
CADCHF 183
EURJPY 652
BTCUSD 225
GBPJPY -282
NZDCAD -337
NZDUSD 74
CHFJPY 344
NZDJPY 436
AUDCHF 90
EURNZD 276
GBPCHF 121
TSLA.NAS -1.3K
EURCHF -290
AUDJPY -202
GBPCAD 34
CADJPY -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +121.87 GBP
Pire transaction: -46 GBP
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +40.26 GBP
Perte consécutive maximale: -170.52 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.90 × 366
AdmiralsGroup-Live3
1.20 × 406
RoboForex-ProCent-8
1.20 × 211
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
XMGlobal-Real 14
6.25 × 176
XMGlobal-Real 35
6.48 × 323
VantageInternational-Live 4
8.50 × 6
CapitalIndexGlobal-Demo
11.40 × 10
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trading Institucional
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
1.8K
GBP
117
0%
1 201
61%
5%
1.05
0.10
GBP
28%
1:500
