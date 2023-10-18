- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 201
Profit Trade:
743 (61.86%)
Loss Trade:
458 (38.13%)
Best Trade:
121.87 GBP
Worst Trade:
-46.38 GBP
Profitto lordo:
2 318.95 GBP (59 251 pips)
Perdita lorda:
-2 198.46 GBP (60 036 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (40.26 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
121.87 GBP (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.16%
Massimo carico di deposito:
46.18%
Ultimo trade:
17 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
272 (22.65%)
Short Trade:
929 (77.35%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.10 GBP
Profitto medio:
3.12 GBP
Perdita media:
-4.80 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-170.52 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-170.52 GBP (7)
Crescita mensile:
2.46%
Previsione annuale:
29.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
185.62 GBP
Massimale:
388.78 GBP (16.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.06% (388.78 GBP)
Per equità:
16.41% (120.98 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|234
|EURUSD
|92
|GBPUSD
|68
|EURGBP
|63
|AUDNZD
|62
|USDCAD
|61
|EURAUD
|51
|AUDUSD
|48
|EURCAD
|44
|GBPNZD
|41
|USDJPY
|40
|GBPAUD
|40
|USDCHF
|38
|XTIUSD
|31
|AUDCAD
|25
|GOOG.NAS
|24
|CADCHF
|24
|EURJPY
|23
|BTCUSD
|22
|GBPJPY
|18
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|16
|CHFJPY
|16
|NZDJPY
|16
|AUDCHF
|16
|EURNZD
|15
|GBPCHF
|14
|TSLA.NAS
|14
|EURCHF
|9
|AUDJPY
|8
|GBPCAD
|6
|CADJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|108
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|-64
|EURGBP
|-30
|AUDNZD
|-8
|USDCAD
|-136
|EURAUD
|-117
|AUDUSD
|10
|EURCAD
|97
|GBPNZD
|84
|USDJPY
|88
|GBPAUD
|29
|USDCHF
|3
|XTIUSD
|19
|AUDCAD
|-1
|GOOG.NAS
|8
|CADCHF
|12
|EURJPY
|30
|BTCUSD
|13
|GBPJPY
|0
|NZDCAD
|-16
|NZDUSD
|31
|CHFJPY
|11
|NZDJPY
|19
|AUDCHF
|8
|EURNZD
|7
|GBPCHF
|-16
|TSLA.NAS
|-11
|EURCHF
|-25
|AUDJPY
|-6
|GBPCAD
|7
|CADJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.4K
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|-1.4K
|EURGBP
|-956
|AUDNZD
|-672
|USDCAD
|-2.2K
|EURAUD
|-771
|AUDUSD
|-326
|EURCAD
|1K
|GBPNZD
|-2.2K
|USDJPY
|670
|GBPAUD
|-465
|USDCHF
|461
|XTIUSD
|197
|AUDCAD
|-209
|GOOG.NAS
|709
|CADCHF
|183
|EURJPY
|652
|BTCUSD
|225
|GBPJPY
|-282
|NZDCAD
|-337
|NZDUSD
|74
|CHFJPY
|344
|NZDJPY
|436
|AUDCHF
|90
|EURNZD
|276
|GBPCHF
|121
|TSLA.NAS
|-1.3K
|EURCHF
|-290
|AUDJPY
|-202
|GBPCAD
|34
|CADJPY
|-13
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +121.87 GBP
Worst Trade: -46 GBP
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +40.26 GBP
Massima perdita consecutiva: -170.52 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|0.90 × 366
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.20 × 406
|
RoboForex-ProCent-8
|1.20 × 211
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|6.25 × 176
|
XMGlobal-Real 35
|6.48 × 323
|
VantageInternational-Live 4
|8.50 × 6
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|11.40 × 10
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
1.8K
GBP
GBP
117
0%
1 201
61%
5%
1.05
0.10
GBP
GBP
28%
1:500