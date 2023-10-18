SegnaliSezioni
Norberto Otero Mosquera

Trading Institucional

Norberto Otero Mosquera
0 recensioni
117 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -3%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 201
Profit Trade:
743 (61.86%)
Loss Trade:
458 (38.13%)
Best Trade:
121.87 GBP
Worst Trade:
-46.38 GBP
Profitto lordo:
2 318.95 GBP (59 251 pips)
Perdita lorda:
-2 198.46 GBP (60 036 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (40.26 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
121.87 GBP (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.16%
Massimo carico di deposito:
46.18%
Ultimo trade:
17 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
272 (22.65%)
Short Trade:
929 (77.35%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.10 GBP
Profitto medio:
3.12 GBP
Perdita media:
-4.80 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-170.52 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-170.52 GBP (7)
Crescita mensile:
2.46%
Previsione annuale:
29.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
185.62 GBP
Massimale:
388.78 GBP (16.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.06% (388.78 GBP)
Per equità:
16.41% (120.98 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 234
EURUSD 92
GBPUSD 68
EURGBP 63
AUDNZD 62
USDCAD 61
EURAUD 51
AUDUSD 48
EURCAD 44
GBPNZD 41
USDJPY 40
GBPAUD 40
USDCHF 38
XTIUSD 31
AUDCAD 25
GOOG.NAS 24
CADCHF 24
EURJPY 23
BTCUSD 22
GBPJPY 18
NZDCAD 17
NZDUSD 16
CHFJPY 16
NZDJPY 16
AUDCHF 16
EURNZD 15
GBPCHF 14
TSLA.NAS 14
EURCHF 9
AUDJPY 8
GBPCAD 6
CADJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 108
EURUSD 0
GBPUSD -64
EURGBP -30
AUDNZD -8
USDCAD -136
EURAUD -117
AUDUSD 10
EURCAD 97
GBPNZD 84
USDJPY 88
GBPAUD 29
USDCHF 3
XTIUSD 19
AUDCAD -1
GOOG.NAS 8
CADCHF 12
EURJPY 30
BTCUSD 13
GBPJPY 0
NZDCAD -16
NZDUSD 31
CHFJPY 11
NZDJPY 19
AUDCHF 8
EURNZD 7
GBPCHF -16
TSLA.NAS -11
EURCHF -25
AUDJPY -6
GBPCAD 7
CADJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.4K
EURUSD -2K
GBPUSD -1.4K
EURGBP -956
AUDNZD -672
USDCAD -2.2K
EURAUD -771
AUDUSD -326
EURCAD 1K
GBPNZD -2.2K
USDJPY 670
GBPAUD -465
USDCHF 461
XTIUSD 197
AUDCAD -209
GOOG.NAS 709
CADCHF 183
EURJPY 652
BTCUSD 225
GBPJPY -282
NZDCAD -337
NZDUSD 74
CHFJPY 344
NZDJPY 436
AUDCHF 90
EURNZD 276
GBPCHF 121
TSLA.NAS -1.3K
EURCHF -290
AUDJPY -202
GBPCAD 34
CADJPY -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +121.87 GBP
Worst Trade: -46 GBP
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +40.26 GBP
Massima perdita consecutiva: -170.52 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.90 × 366
AdmiralsGroup-Live3
1.20 × 406
RoboForex-ProCent-8
1.20 × 211
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
XMGlobal-Real 14
6.25 × 176
XMGlobal-Real 35
6.48 × 323
VantageInternational-Live 4
8.50 × 6
CapitalIndexGlobal-Demo
11.40 × 10
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 21:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 505 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.30 01:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.28 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 502 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.31 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.18 05:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.10 06:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.10 05:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trading Institucional
30USD al mese
-3%
0
0
USD
1.8K
GBP
117
0%
1 201
61%
5%
1.05
0.10
GBP
28%
1:500
