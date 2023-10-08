SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GPI IP1
Groupe Perdigau Investissements

GPI IP1

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
103 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 82%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 529
Kârla kapanan işlemler:
4 686 (84.75%)
Zararla kapanan işlemler:
843 (15.25%)
En iyi işlem:
94.57 EUR
En kötü işlem:
-155.92 EUR
Brüt kâr:
5 598.41 EUR (237 767 pips)
Brüt zarar:
-3 787.60 EUR (178 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (51.41 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
151.89 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
71.04%
Maks. mevduat yükü:
10.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
5.39
Alış işlemleri:
3 074 (55.60%)
Satış işlemleri:
2 455 (44.40%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.33 EUR
Ortalama kâr:
1.19 EUR
Ortalama zarar:
-4.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-87.60 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-155.92 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.34%
Yıllık tahmin:
27.61%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.97 EUR
Maksimum:
335.83 EUR (8.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.53% (335.83 EUR)
Varlığa göre:
30.04% (832.74 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 2822
GBPUSD+ 1447
USDJPY+ 774
XAUUSD+ 206
USDCHF+ 179
AUDNZD+ 38
AUDCAD+ 34
NZDCAD+ 17
EURGBP+ 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 1.3K
GBPUSD+ 542
USDJPY+ 94
XAUUSD+ 218
USDCHF+ -168
AUDNZD+ 29
AUDCAD+ 26
NZDCAD+ 21
EURGBP+ 7
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 35K
GBPUSD+ 20K
USDJPY+ 9.6K
XAUUSD+ 14K
USDCHF+ -24K
AUDNZD+ 3.1K
AUDCAD+ 1.4K
NZDCAD+ 1.7K
EURGBP+ 128
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +94.57 EUR
En kötü işlem: -156 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.41 EUR
Maksimum ardışık zarar: -87.60 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

