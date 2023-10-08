SignauxSections
Groupe Perdigau Investissements

GPI IP1

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
103 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 82%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 528
Bénéfice trades:
4 685 (84.75%)
Perte trades:
843 (15.25%)
Meilleure transaction:
94.57 EUR
Pire transaction:
-155.92 EUR
Bénéfice brut:
5 597.93 EUR (237 680 pips)
Perte brute:
-3 787.60 EUR (178 681 pips)
Gains consécutifs maximales:
77 (51.41 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
151.89 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
71.04%
Charge de dépôt maximale:
10.47%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
5.39
Longs trades:
3 073 (55.59%)
Courts trades:
2 455 (44.41%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
0.33 EUR
Bénéfice moyen:
1.19 EUR
Perte moyenne:
-4.49 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-87.60 EUR)
Perte consécutive maximale:
-155.92 EUR (1)
Croissance mensuelle:
2.29%
Prévision annuelle:
28.50%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
66.97 EUR
Maximal:
335.83 EUR (8.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.53% (335.83 EUR)
Par fonds propres:
30.04% (832.74 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 2822
GBPUSD+ 1447
USDJPY+ 774
XAUUSD+ 206
USDCHF+ 179
AUDNZD+ 38
AUDCAD+ 34
NZDCAD+ 16
EURGBP+ 12
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 1.3K
GBPUSD+ 542
USDJPY+ 94
XAUUSD+ 218
USDCHF+ -168
AUDNZD+ 29
AUDCAD+ 26
NZDCAD+ 21
EURGBP+ 7
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 35K
GBPUSD+ 20K
USDJPY+ 9.6K
XAUUSD+ 14K
USDCHF+ -24K
AUDNZD+ 3.1K
AUDCAD+ 1.4K
NZDCAD+ 1.6K
EURGBP+ 128
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +94.57 EUR
Pire transaction: -156 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +51.41 EUR
Perte consécutive maximale: -87.60 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2023.12.18 07:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.10.13 15:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.10.09 22:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.10.09 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.10.09 07:06
Share of trading days is too low
2023.10.09 07:06
Share of days for 80% of trades is too low
2023.10.08 18:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.08 18:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.08 18:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2023.10.08 18:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.10.08 18:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
