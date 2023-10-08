SegnaliSezioni
Groupe Perdigau Investissements

GPI IP1

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
103 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 82%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 529
Profit Trade:
4 686 (84.75%)
Loss Trade:
843 (15.25%)
Best Trade:
94.57 EUR
Worst Trade:
-155.92 EUR
Profitto lordo:
5 598.41 EUR (237 767 pips)
Perdita lorda:
-3 787.60 EUR (178 681 pips)
Vincite massime consecutive:
77 (51.41 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
151.89 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
71.04%
Massimo carico di deposito:
10.47%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
5.39
Long Trade:
3 074 (55.60%)
Short Trade:
2 455 (44.40%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.33 EUR
Profitto medio:
1.19 EUR
Perdita media:
-4.49 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-87.60 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-155.92 EUR (1)
Crescita mensile:
2.28%
Previsione annuale:
27.61%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.97 EUR
Massimale:
335.83 EUR (8.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.53% (335.83 EUR)
Per equità:
30.04% (832.74 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 2822
GBPUSD+ 1447
USDJPY+ 774
XAUUSD+ 206
USDCHF+ 179
AUDNZD+ 38
AUDCAD+ 34
NZDCAD+ 17
EURGBP+ 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 1.3K
GBPUSD+ 542
USDJPY+ 94
XAUUSD+ 218
USDCHF+ -168
AUDNZD+ 29
AUDCAD+ 26
NZDCAD+ 21
EURGBP+ 7
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 35K
GBPUSD+ 20K
USDJPY+ 9.6K
XAUUSD+ 14K
USDCHF+ -24K
AUDNZD+ 3.1K
AUDCAD+ 1.4K
NZDCAD+ 1.7K
EURGBP+ 128
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +94.57 EUR
Worst Trade: -156 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +51.41 EUR
Massima perdita consecutiva: -87.60 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2023.12.18 07:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.10.13 15:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.10.09 22:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.10.09 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.10.09 07:06
Share of trading days is too low
2023.10.09 07:06
Share of days for 80% of trades is too low
2023.10.08 18:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.08 18:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.08 18:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2023.10.08 18:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.10.08 18:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
